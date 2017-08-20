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العشيق والقاصر.. "أميرة" هربت إلى محبوبها وادعت هتك عرضها

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مصراوي Masrawy

العشيق والقاصر.. "أميرة" هربت إلى محبوبها وادعت هتك عرضها

12:39 م الأحد 20 أغسطس 2017

أرشيفية

كتب - محمد شعبان:

لم تجد "أميرة" طريقة للخلاص من مسلسل سوء معاملة والديها لها، إلا الهرب إلى شقة عشيقها الذي عاشرها معاشرة الأزواج مستغلاً سفر والدته، وعقب عودتها إلى منزلها ادعت اختطافها على يد مجهولين، وأن أحدهما اعتدى عليها جنسياً، لكن مباحث الطالبية كشفت ذلك السيناريو.

تفاصيل تلك الواقعة بدأت مع بلاغ تلقاه اللواء إسماعيل رجب، مدير قطاع غرب الجيزة، بحضور سائق وابنته "أميرة م."، 17 سنة، طالبة، مصابة بسحجات بالرقبة وحالة إعياء، والمحرر بغيابها محضر بتاريخ 17 أغسطس الجاري.

أمام المقدم علي عبد الكريم، وكيل فرقة مباحث الطالبية والعمرانية، قررت الفتاة أنها أثناء سيرها بمنطقة الطالبية، اعترض شخصان طريقها، ورش أحدهما مادة أفقدتها الوعي، وفوجئت بتواجدها داخل شقة -لا تعلم مكانها- واعتدى أحدهما عليها جنسيا، وبعد يومين قام بتخديرها مرة أخرى، وألقى بها بمنطقة نصر الدين بالعمرانية.

تحريات الرائد سامح بدوي، رئيس مباحث الطالبية، كشفت كذب الفتاة وعدم صحة روايتها، و مناقشتها اعترفت باختلاقها الواقعة خوفا من أهلها بسبب غيابها لمدة يومين، وأكدت ارتباطها عاطفيا بطالب يدعى "خالد ص."، 19 سنة، لافتة بأنه تركت المنزل لسوء معاملة أسرتها لها، وتوجهت إلى شقة عشيقها منطقة المنيرة الغربية بإمبابة مستغلين سفر والدته إلى محافظة الأقصر.

وأوضحت الفتاة القاصر أن عشيقها عاشرها معاشرة الأزواج، وفض غشاء بكارتها برغبتها، مشيرة إلى أنها عادت إلى المنزل بعدها مختلقة تلك الرواية

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