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توفير 43 فرصة عمل بشركة مشروبات غازية في الغربية

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مصراوي Masrawy

توفير 43 فرصة عمل بشركة مشروبات غازية في الغربية

12:43 م الأحد 20 أغسطس 2017

توفير 43 فرصة عمل بشركة مشروبات غازية في الغربية

مديرية الشباب والرياضة

الغربية – مروة شاهين:

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالغربية، اليوم الأحد، توفير 43 فرصة عمل في مجال الأمن الإداري بشركة مشروبات غازية في مدينة طنطا، للراغبين من الشباب أبناء المحافظة.

وقال محمد إسماعيل، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، إن الفرصة المتوفرة لـ41 شابًا وفتاتين لكل المؤهلات، على أن تكون نوبة العمل 8 ساعات يوميًا، بمرتب شهري 2200 جنيه.

وطالب "إسماعيل" من يرغب في الاستعلام والتقدم لتلك الفرص، بتقديم الأوراق، من خلال مكتب التوظيف بمقر مديرية الشباب والرياضة بمنطقة إستاد طنطا.

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