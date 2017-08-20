بالصور.. مدير "جمارك قنا والأقصر" يتفقد مجمع مصانع الألومنيوم في نجع حمادي

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قنا - عبد الرحمن القرشي:

تفقد عبد المالك عبد الراضي، مدير إدارة الجمارك المركزية لمحافظتي قنا والأقصر، اليوم الأحد، أعمال اللجنة الجمركية بمجمع مصانع الألومنيوم، للوقوف على مدى جدية انتظام العمل، وتسهيل عمليات التصدير والاستيراد بقلعة صناعة الألومنيوم في نجع حمادي شمالي قنا.

وزار "عبد المالك" المصنع المقام على مساحة 3 أفدنة، وهنأ العاملين بإدارة جمارك مجمع مصانع الألومنيوم على الجهد المبذول في إنهاء الإجراءات الجمركية وتسهيل سير العمل والتصدير لأكبر قلعة لصناعة الألومنيوم بمصر والشرق الأوسط.

وقال "عبد المالك" إن محافظة الأقصر ستشهد المؤتمر الدولي للجمارك، بحضور أكثر من 30 دولة في ديسمبر المقبل، والذي من شأنه إرسال رسائل ايجابية عديدة للعالم عن مختلف القطاعات الاقتصادية المصرية.