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قبل الشراء تعرف على الفرق بين العطور وبخاخ الجسم

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مصراوي Masrawy

قبل الشراء تعرف على الفرق بين العطور وبخاخ الجسم

12:47 م الأحد 20 أغسطس 2017

قبل الشراء تعرف على الفرق بين العطور وبخاخ الجسم

بل الشراء تعرف على الفرق بين العطور وبخاخ الجسم

كتبت- ميادة وسام:

تتساءل كثير من السيدات عن الفرق بين العطور وبخاج الجسم، وعلى الرغم من استخدام المنتجين بشكل شبه يومي، إلا ان الاختلاف الواضح بداية من السعر وصولا الى التأثير يجعل الاختيار بنهما يتوقف على عدة عوامل.

وذكر موقع Quora أن أهم فرق بين العطر والبخاخ الذي يطلق عليه "bodymist"هو أن الأول يستخدم على الملابس بينما الثاني يوضع على الجسم مباشرةً، بالاضافة الى عدة اختلافات أخرى وهي:

1_ تركيز الزيت والكحول

يعتبر الزيت هو المكون الأساسى للعطور" بالإضافة إلى كمية قليلة من الكحول، أما بخاخ الجسم فيعتبر المكون الأساسى له الكحول مع نسبة بسيطة جدا من الزيت.

2_ طبيعة المكون

العطور طبيعتها سائلة وذلك بسبب اعتمادها فى التكوين على الزيوت، أما بخاخ الجسم يكون أقرب إلى الحالة الغازية بسبب اعتماده على الكحول.

3_فترة الاستمرار

تدوم العطور لفترات طويلة تصل لساعات، والأنواع الجيدة منها قد تدوم ليوم كامل، وذلك لأن الزيت لا يتبخر سريعا، بينما ال"البادى مست" سرعان ما يتبخر. 

4_ السعر

تعد "العطور" مرتفعة عن بخاخ الجسم بشكل كبير، ويرجع ذلك إلى ارتفاع أسعار الزيوت وخامتها وتكلفة تركيبها مع بعض الموارد الآخرى، مقارنة بأسعار الكحول

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مصراوي Masrawy

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