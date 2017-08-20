«جابكو للبترول»: إضافة 14 مليون برميل زيت خام و9 مليارات قدم مكعب غاز

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قال المهندس نبيل صلاح الدين رئيس شركة بترول خليج السويس (جابكو)، إن متوسط الإنتاج من الزيت الخام والمتكثفات من حقول الشركة على مدار العام بلغ حوالي 72.5 الف برميل يومياً، لافتاً إلى نجاح جابكو في إضافة حوالى 14 مليون برميل زيت خام و9 مليارات قدم مكعب غاز إلى الاحتياطي، نتيجة تكثيف حفر الآبار الجديدة وتحسين الأداء ليصل بذلك إجمالي حجم الاحتياطي من حقول جابكو إلى 345 مليون برميل زيت خام و771 مليار قدم مكعب غاز.

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وأوضح رئيس الشركة خلال رئاسة وزير البترول للجمعيات العامة للشركة لاعتماد نتائج الأعمال للعام المالى 2016/2017 بحضور وكيلى أول الوزارة ووكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والرئيس التنفيذى لهيئة البترول ورئيس القابضة للغازات الطبيعية، أن حجم ترشيد النفقات بلغ 70 مليون دولار نتيجة برامج ضبط الإنفاق وتحسين كفاءة الأداء وتحسين اقتصاديات التشغيل، موضحاً أن نجاح سياسة ترشيد النفقات أدى الى تقليل تكلفة الإنتاج.