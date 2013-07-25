لجنة إفريقية تتسلم تقريرا من الخرطوم يثبت تورط دولة الجنوب في دعم المتمردين

كتب : أ ش أ الخميس 25-07-2013 01:47

تسلمت لجنة التحقيق الإفريقية في الاتهامات المتبادلة بين السودان وجنوب السودان بدعم المتمردين، تقريرا متكاملا من وزير الدفاع السوداني عبد الرحيم محمد حسين، يتضمن الشكاوى التي تثبت تورط دولة الجنوب في دعم المتمردين المناوئين للحكومة السودانية.

وجدد السودان أمام اللجنة، التزامه بتنفيذ اتفاقيات التعاون المبرمة مع دولة جنوب السودان، خاصة مسألة الترتيبات الأمنية، في حال التزمت الأخيرة بوقف الدعم والإيواء للفصائل المتمردة والمناوئة للخرطوم.

وأكد رئيس اللجنة الأمنية السياسية من جانب السودان وزير الدفاع الفريق عبد الرحيم محمد حسين ـ لدى لقائه أمس، اللجنة الإفريقية امتلاك الخرطوم لأدلة ووثائق، تؤكد دعم جوبا للمتمردين والحركات المسلحة.

من جانبه، قال رئيس لجنة آلية التحقق جوليس استاندي، إنهم استمعوا إلى وزير الدفاع، وتسلموا تقريرا يتضمن الشكاوى ضد جنوب السودان مضيفا أنهم سيقومون بزيارة لجوبا والالتقاء بالمسؤولين المختصين والاستماع إليهم، مشيرا إلى أنه سيتم عقب ذلك تقديم تقرير للآلية الإفريقية رفيعة المستوى وفي السياق، أكد رئيس اللجنة الفنية للآلية السياسية والأمنية الفريق عماد الدين عدوي، أن زيارة وفد آلية التحقق تأتي كبداية تساعدهم على الوقوف ميدانيا، والالتقاء بالمسؤولين قبل الانخراط في اجتماعات للآلية مضيفا أن لدى السودان إرادة سياسية في المضي نحو تنفيذ الاتفاقيات، شريطة أن تلتزم حكومة الجنوب بملف الترتيبات الأمنية.