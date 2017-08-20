«الإسكان»: سحب 24 ألف كراسة شروط بـ«سكن مصر»

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صرح الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم سحب 23768 كراسة شروط، فى 3 أيام، لحجز 40 ألف وحدة سكنية بالمرحلة الأولى بمشروع "سكن مصر" بمدن (القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – العبور – بدر – دمياط الجديدة – المنيا الجديدة)، من فروع بنك التعمير والإسكان الـ8 التي تم الإعلان عنها.

وأضاف في تصريحات له اليوم: "لا داعي للتزاحم على فروع البنك، وكراسات الشروط متوافرة لآخر يوم، من أيام الحجز، وهو 5 أكتوبر المقبل، وكل من سيطلب شراء كراسة شروط للتقدم للحجز سيحصل عليها، ولا مميزات مطلقاً لسحب كراسات الشروط أو التقديم ودفع مقدمات الحجز مبكراً، حيث إنه سيتم إجراء قرعة علنية يدوية بين المتقدمين لتحديد من سيحصل على الوحدات".

وفي سياق متصل، قال الدكتور مصطفى مدبولي، إنه تلقى تقريراً من بنك التعمير والإسكان عن معدلات دفع المقدمات وسحب كراسات شروط حجز 24024 قطعة أرض (إسكان اجتماعي، ومتميز، وأكثر تميزاُ، تم طرحها بنظام القرعة العلنية، في 19 مدينة جديدة)، حيث أفاد التقرير بأن هناك 61079 مواطنا دفعوا مقدمات الحجز، وتم سحب 165022 كراسة حتى الآن.

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وأضاف مدبولي: "دفع 46209 حاجزين مقدمات حجز أراضي الإسكان الاجتماعي، وتم سحب 117974 كراسة شروط، بينما قام 13404 حاجزين بدفع مقدمات حجز أراضي الإسكان المتميز، وتم سحب 39269 كراسة شروط، إضافة إلى 1466 حاجزاً دفعوا مقدمات حجز أراضي الإسكان الأكثر تميزاً، وتم سحب 7779 كراسة شروط".

وأكد الوزير أن تقديم استمارة البيانات الواردة بكراسة الشروط والمواصفات والمحدد بها أسعار الأراضى لحجز قطعة الأرض، وكذا سحب كراسات الشروط مستمران حتى يوم الثلاثاء المقبل، في الفترة من الساعة 3 عصراً وحتى الساعة 5 مساءً بفروع بنك التعمير والإسكان، محذراً من التعامل مع أى جهات أو أفراد خارج فروع البنك.