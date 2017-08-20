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"فيس بوك وزواج عرفي ووثيقة لجوء".. رحلة هروب فتاة الإسكندرية للهرم

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مصراوي Masrawy

"فيس بوك وزواج عرفي ووثيقة لجوء".. رحلة هروب فتاة الإسكندرية للهرم

12:31 م الأحد 20 أغسطس 2017

زواج عرفي

كتب - محمد شعبان:وضعت الفتاة التي لم يتجاوز عمرها الـ19 سنة خطة محكمة للهرب من منزل أسرتها بالإسكندرية؛ فبسبب سوء معاملتهم لها، تعرفت على عامل مقيم بالهرم، أوهمته أنها سورية الجنسية، وتزوجا عرفيا، في الوقت الذى كان يبحث فيه والدها عنها حتى كشف رجال المباحث ملابسات اختفائها.وتكشفت الواقعة بتلقى اللواء هشام العراقي، مدير أمن الجيزة، إخطاراً بتقدم سائق ببلاغ حول غياب ابنته "دنيا" المقيمة بالمنتزه بالإسكندرية منذ يوم 27 يوليو الماضي، وأنه علم بتواجدها صحبة شخص بشارع الجامع الكبير بالهرم.وبانتقال المقدم محمد الصغير، رئيس مباحث الهرم، إلى محل البلاغ، تبين تواجد الفتاة رفقة نقاش يُدعى "محمد ع." (24 سنة) أكد أنه تعرف عليها عبر "فيس بوك".وكشف النقاش أن "دينا" ادعت أنها سورية اسمها "ليران باسل"، وتطورت العلاقة بينهما، وتزوج منها عرفيا، وقدم عقد زواج ووثيقة لجوء صادرة من المفوضية السامية لشئون اللاجئين التابعة للأمن المتحدة، نافيا علمه أنها مصرية وغائبة عن أسرتها.بدورها أكدت الفتاة أمام معاون مباحث الهرم أنها تركت المنزل لسوء معاملة أهلها لها، وأنها استخرجت وثيقة اللجوء لإيهام زوجها أنها سورية الجنسية.

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