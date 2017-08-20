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الأسد: ستُكتب فصولا في التاريخ عن اصدقائنا روسيا وإيران

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مصراوي Masrawy

الأسد: ستُكتب فصولا في التاريخ عن اصدقائنا روسيا وإيران

12:22 م الأحد 20 أغسطس 2017

الأسد: ستُكتب فصولا في التاريخ عن اصدقائنا روسيا وإيران

بشار الأسد

القاهرة- (مصراوي):

أثنى الرئيس السوري بشار الأسد على الدور الذي لعبه حلفاؤه روسيا وإيران، مؤكدا أن التاريخ سيتذكر الدعم والعون اللذان قداماهما لبلاده.

وفي كلمة ألقاها في افتتاح مؤتمر الخارجية والمغتربين بدمشق، أمام جمع من الدبلوماسيين والسياسيين السوريين، قال الأسد: "هناك فصولا ستُكتب في التاريخ عن اصدقائنا، إيران وخامنيء، وروسيا والرئيس بوتين، وحزب الله وحسن نصر الله، ستُكتب عن مبدأيتهم واخلاقهم".

وأشار إلى أنه بجانب الجهود التي يقوم بها الجيش السوري للقضاء على الإرهاب، لم تتوانَ إيران عن الوقوف مع سوريا منذ اليوم الأول، مشيرا إلى إرسالها للضباط والمستشارين لدعمهم، بالإضافة إلى الدعم الاقتصادي، والوقوف بجانبهم في ظروف صعبة.

وأضاف: "خاضت إيران معنا معارك سياسية في كل المحافل الدولية، وكذلك روسيا التي استخدمت الفيتو في العديد من المواقف، وأكدت على وحدة سوريا وسيادتها الدولية".

ولفت إلى الدعم الروسي للجيش السوري، وامداده بكل ما يلزمه لمكافحة الإرهاب.

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مصراوي Masrawy

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