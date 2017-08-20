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لمرضى القولون العصبي..توقفوا عن تناول هذا المشروب يومياً

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مصراوي Masrawy

لمرضى القولون العصبي..توقفوا عن تناول هذا المشروب يومياً

12:28 م الأحد 20 أغسطس 2017

لمرضى القولون العصبي..توقفوا عن تناول هذا المشروب يومياً

لمرضى القولون العصبي..توقفوا عن تناول هذا المشروب

 كتبت- ندى غنيم:

القولون العصبى أحد المشاكل الصحية التى يعانى منها كثير من الأشخاص، وغالباً ما يصاب مرضاه بنوبات بسبب تناولهم لأكلات أو مشروبات معينة تظهر آلامه بشكل واضح.

وذكر موقع "perfectdailygrind" أن المواظبة على تناول النسكافيه تزيد من حدة التعرض لنوبات آلام القولون وذلك لعدة أضرار يحدثها وهي:

- تناول كوبين من النسكافيه يوميا كفيل بسحب الحديد من الجسم

- الاستمرار في تناولله يسبب قرحة في المعدة

- الكافيين بشكل عام من السهل تحوله من مشروب يومي إلى ادمان.

-في حال الانقطاع عن تناول النسكافيه يشعر الانسان بالاكتئاب و الاضطراب النفسي

- تناول كوب من النسكافيه على الريق قبل الافطار يسبب اضرابات في الجهاز الهضمي و آلام في المعدة

- التوقف عن تناول النسكافيه صباحا بعد التعود عليه يسبب صداع حاد و نقص التركيز

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