بدء إجراءات حجز وحدات الإسكان الاجتماعي.. "طريقة التقديم إلكترونيًا"

كتبت- نورا ممدوح:

بدأت اليوم الأحد، إجراءات الحجز للتقديم لوحدات الإسكان الاجتماعي بالإعلان التاسع في مكاتب البريد، حيث تم طرح وحدات سكنية بالمحافظات والمدن الجديدة (3 غرف وصالة، تشطيب كامل، بمساحة تصل إلى 90 م2) بنظام التمليك، وتستمر حتى 20 سبتمبر المقبل.

الإعلان متاح لأصحاب الدخول التي لا تزيد عن 3500 جنيه صافي دخل شهريًا للأعزب، و4750 جنيها صافي دخل شهريًا للأسرة، بعد تعديل فئات الدخل التي يمكنها التقدم على وحدات الإسكان الاجتماعي في ضوء مراجعة نتائج بحث الدخل والانفاق الصادر فى يوليو 2016 ومؤشرات التضخم.

كما قرر صندوق التمويل العقاري، تعديل قيمة الدعم الممنوح للمواطنين من محدودي الدخل ليصبح الدعم النقدي المقدم من 5000 جنيه إلى 25000 جنيهًا لأصحاب الدخول التي تتراوح بين 1500 جنيه إلى 3500 جنيهًا شهريا بحيث يزيد الدعم كلما انخفض الدخل .

وأشارت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أن التقديم سيكون لأول مرة إلكترونيًا لاختصار الوقت وضمان إمكانية متابعة الطلب بمعرفة الحاجز دوريًا، حيث أن جميع المستندات يتم إدخالها بواسطة الحاجز على الموقع الإلكتروني الخاص بصندوق التمويل العقاري www.mff.gov.eg، وذلك بموجب الرقم "الكودي" الخاص بالحاجز الذي يتم إرساله على رقم التليفون المحمول الخاص به عند إنشاء حسابه على الموقع.