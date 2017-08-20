"التعليم" تكشف حقيقة "منشور" بدء الدراسة في 24 سبتمبر المقبل 12:13 م الأحد 20 أغسطس 2017

وزارة التربية والتعليم

كتبت - ياسمين محمد:نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ما تداوله بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي من منشور لصفحة تسمى "وزير التربية والتعليم"، تزعم بدء الدراسة في 24 سبتمبر المقبل.وأكدت الوزارة في بيان صادر عنها، اليوم الأحد، أن الصفحة المزعومة ليست لها أي علاقة بوزير التربية والتعليم، وأن الصفحة الرسمية للوزارة على موقع "فيسبوك" يمكن الوصول إليها من خلال الرابط التاليhttps://www.facebook.com/egypt.moe/وعن بدء الدراسة، قالت الوزارة إنه لم يتم تحديد موعد البدء حتى الآن، انتظارا لاجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، المنوط بهذه المهمة، والمقرر انعقاده نهاية الأسبوع الجاري.يذكر أن المجلس الأعلى للجامعات، حدد موعد بدء الدراسة بالجامعات في 16 سبتمبر المقبل.

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