تخصيص 46 ساحة لصلاة عيد الأضحى بالأقصر

الأقصر - محمد محروس:

أعلن الشيخ محمد صالح عبد الرحمن وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، عن تجهيز 46 ساحة، لصلاة عيد الأضحى المبارك على مستوى المحافظة، وذلك بالتنسيق مع رؤساء مجالس المدن.

وأوضح "صالح" أن الساحات المخصصة لأداء صلاة عيد الأضحى، بإدارة بندر الاقصر، 12 ساحة، وهي ساحة أبو الحجاج وسط المدينة، ساحة السيد يوسف، ساحة أبو بكر الصديق أمام المستشفى الدولي، ساحة الكرنك الجديدة، ساحة عبد الرحمن أبو عوف الكرنك، عمار بن ياسر الكرنك القديم، ساحة المستعمرة، ساحة المنشاة العماري، المسجد العتيق القباحي الغربي، ساحة المدمود، مركز شباب الزينية بحري، وساحة مسجد علي عبد الحليم الزينية قبلي.

أما عدد الساحات المخصصة لأداء صلاة العيد بإدارة القرنة 4 ساحات، وهي ساحة نجع الطارف، ساحة مركز شباب البعيرات، ساحة مركز شباب الأقالته، وساحة الضبعية.

وفي إدارة البياضية جرى تخصيص 7 ساحات وهي ساحة جبانة البغدادي، ساحة آل البيت بالحبيل، ساحة أبو عربي بالحبيل، ساحة مدافن الساحة الرضوانية، ساحة نجع خميس بالطود، ساحة الجمعية الزراعية نجع علوان، وساحة الملعب الخماسي نجع العقربي العديسات قبلي.

وفي إدارة أرمنت، تخصص 8 ساحات وهي، ساحة أولاد حسن المريس، ساحة غرب كوبر المحاميد بحري، ساحة مركز شباب الرياينة، ساحة أمام مجلس مدينة أرمنت الوابورات، ساحة سوق أرمنت الحيط، ساحة أمام كوبري الرزيقات بحري، ساحة مركز شباب المحاميد قبلي، ساحة مركز شباب حاجر المريس بالمحاميد.

وفي إدارة مركز إسنا، خصصت 15 ساحة، وهي: ساحة السنترال القديم، ساحة ملعب الشبان المسلمين بالخزان، ساحة المدينة المنورة بالحلة، ساحة مركز شباب زرنيخ، ساحة آل البيت بالحليلة، ساحة السادة الأدارسة الدير شرق، ساحة الرحمن بتوماس، ساحة أبو فرغلي الحميدات، ساحة النور المحمدي الدبابية، ساحة مركز شباب الشغب، وساحة السيدة زينب الميساوية النمسا، ساحة بلال بن رباح أصفون، شارع البحر بجزيرة النمسا، ساحة مسجد الحاج نوبي عزبة علي بدر النمسا، وساحة السيدة زينب حاجر كومير.