ضبط 3870 عبوة دواء مجهولة المصدر بمستشفى خاص في الإسكندرية 12:27 م الأحد 20 أغسطس 2017

مخزن أدوية - ارشيفيه

الإسكندرية – محمد عامر:شنت إدارة التموين بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية فى الإسكندرية، حملة مكبرة استهدفت مخزن أدوية غير مرخص من الجهات الطبية المختصة داخل مستشفى خاص، بشارع منشا بمنطقة محرم بك وسط الإسكندرية.وتبين من المعاينة أن المخزن يجري الاتجار من خلاله بالأدوية مجهولة المصدر والغير مسجلة بوزارة الصحة وغير مستوفي للاشتراطات الصحية الواجب توافرها في أماكن تخزين الأدوية والمستحضرات الطبية، ما يسبب أضرارًا صحية جسيمة لمتناوليها.وألقت القوات القبض "ح.م.ع" 36 عامًا، صيدلي، المدير المسئول عن المخزن، وضبطت داخل المخزن 650 صنف من الأدوية المختلفة بإجمالي 3870 عبوة دواء متنوعة.وبفحص الأدوية بمعرفة اللجنة المشكلة من إدارة تفتيش الصيادلة تبين أن بعضها مجهولة المصدر ومهربة من خارج البلاد.حُرر المحضر جنح قسم شرطة محرم بك، وجارٍ العرض على النيابة العامة للتحقيق.

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