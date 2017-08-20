أخبار عاجلة

لقاء حصري - البدري : أرحب برحيل متعب ووضع مؤمن زكريا يختلف عن غالي -
ترامب يعلن استراتيجيته في افغانستان -
مساء dmc - سمر فرج فودة : فرج فودة ليس له مثيل ولن يجود الزمان بمثل فرج فودة -
ضبط 14 ألف قرص "ترامادول" بحوزة مواطن بالفيوم -
مفتي الجمهورية: ترميم مصحف عثمان يؤكد هوية مصر المتدينة -
ملخص مباراة برشلونة وريال بيتيس 2-0 -
لقاء حصري - البدري يتحدث عن مواجهة الترجي التونسي بدوري أبطال افريقيا -
مساء dmc - سمر فرج فودة تروي الأيام الأخيرة في حياة والدها ومعاناة أسرته بعد إغتياله -
مساء dmc - سمر فرج فودة : قلت لوالدي قبل إغتياله بأيام "كفاية أنا خايفة عليك بلاش" -
حول العالم في 24 ساعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

ضبط 3870 عبوة دواء مجهولة المصدر بمستشفى خاص في الإسكندرية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

ضبط 3870 عبوة دواء مجهولة المصدر بمستشفى خاص في الإسكندرية

12:27 م الأحد 20 أغسطس 2017

ضبط 3870 عبوة دواء مجهولة المصدر بمستشفى خاص في الإسكندرية

مخزن أدوية - ارشيفيه

الإسكندرية – محمد عامر:شنت إدارة بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية فى الإسكندرية، حملة مكبرة استهدفت مخزن أدوية غير مرخص من الجهات الطبية المختصة داخل مستشفى خاص، بشارع منشا بمنطقة محرم بك وسط الإسكندرية.وتبين من المعاينة أن المخزن يجري الاتجار من خلاله بالأدوية مجهولة المصدر والغير مسجلة بوزارة الصحة وغير مستوفي للاشتراطات الصحية الواجب توافرها في أماكن تخزين الأدوية والمستحضرات الطبية، ما يسبب أضرارًا صحية جسيمة لمتناوليها.وألقت القوات القبض "ح.م.ع" 36 عامًا، صيدلي، المدير المسئول عن المخزن، وضبطت داخل المخزن 650 صنف من الأدوية المختلفة بإجمالي 3870 عبوة دواء متنوعة.وبفحص الأدوية بمعرفة اللجنة المشكلة من إدارة تفتيش الصيادلة تبين أن بعضها مجهولة المصدر ومهربة من خارج البلاد.حُرر المحضر جنح قسم شرطة محرم بك، وجارٍ العرض على النيابة العامة للتحقيق.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الانتهاء من المسح الشامل للأمراض غير المعدية بالمنوفية

    أخبار

  • مجازاة عاملين بوحدة صحية في المنيا لعدم انضباطهم

    أخبار

  • لإهمال تسبب في بتر ذراع طفل.. إحالة طبيب بالمنيا إلى النيابة

    أخبار

  • ضبط الهارب الثاني من سجن مركز الوقف بقنا

    أخبار

إعلان

540fec8853.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
وزير التموين: الوضع الآن أفضل من عهد مبارك لأن لدينا رغبة في التغيير

وزير التموين: الوضع الآن أفضل من عهد مبارك لأن لدينا رغبة في التغيير

بالفيديو- وزير التموين: رفعت السعيد رجل وطني عظيم رغم اختلافي معه

بالفيديو- وزير التموين: رفعت السعيد رجل وطني عظيم رغم اختلافي معه

وزير التموين في عزاء "المناضل" رفعت السعيد

وزير التموين في عزاء "المناضل" رفعت السعيد

التموين: إعادة هيكلة "القابضة للصناعات الغذائية" قبل دراسة قيدها في البورصة

التموين: إعادة هيكلة "القابضة للصناعات الغذائية" قبل دراسة قيدها في البورصة