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"الوزراء" يخصص قطعة أرض لتوسعة مدرسة "قهبونة" بالشرقية

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مصراوي Masrawy

"الوزراء" يخصص قطعة أرض لتوسعة مدرسة "قهبونة" بالشرقية

12:23 م الأحد 20 أغسطس 2017

المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء

الشرقية – فاطمة الديب:

أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، قرارًا بتخصيص قطعة أرض أملاك دولة، بالمجان، لصالح هيئة الأبنية التعليمية؛ لتوسعة مدرسة "قهبونة" الابتدائية، بناحية حوض "الشرفاء" بزمام قرية "قهبونة"، التابعة لمركز ومدينة الحسينية.

من جانبه، شدد اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، في تصريحات صحفية، على سرعة انهاء إجراءات نقل الملكية لصالح الجهات المعنية، وفقًا للقواعد والقوانين المنظمة لذلك، مع الحفاظ على الرقعة المجاورة للمساحة المستثناة دون أي تعديات أو مخالفات.

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