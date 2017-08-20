بالصور.. ضبط ماكينة طباعة تواريخ إنتاج للسلع في البحيرة

"أوقاف قنا" تناهض الثأر في المساجد.. و"عائلات الدم" في وادٍ آخر

البحيرة – أحمد نصرة:

شنت إدارة تموين بدر، بمحافظة البحيرة، اليوم الأحد، حملة تموينية مكبرة، جرى خلالها ضبط ماكينة طباعة تاريخ إنتاج، وماكينة لصق أكياس بلاستيك بمحل بقالة بقرية العزيمة.

وضبطت قوات الأمن بنفس المحل كمية من العسل مجهولة المصدر ودون بيانات وعلامات، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة وإخطار النيابة العامة للتحقيق، بعد التحفظ على المضبوطات.

كما تمكنت الحملة من ضبط كمية من عبوات الأرز بلبن بأحد محلات الكشرى ببندر بدر، غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وضُبطت 30 طلقة 9 مم، و6000 طلقة رش بنادق صيد بأحد محلات الصيد، وحُررت المحاضر اللازمة.