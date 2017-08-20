التموين عن تسمم مواطن بسبب «المرقة»: مش سلعة مدعمة (فيديو)

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علق ممدوح رمضان، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين، على واقعة تسمم مواطن بسبب مرقة دجاج منتهية الصلاحية تم صرفها من أحد بقالي التموين.

وقال رمضان، خلال لقائه، اليوم الأحد، ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "سي بي سي إكسترا": "حتى شهر أغسطس الحالي لم تكن مرقة الدجاج ضمن السلع المسموح بيعها مقابل الدعم التمويني ضمن السلع التموينية".

وطالب المتحدث، المواطن الذي أصيب بالتسمم بالتواصل مع وزارة التموين، والإبلاغ عن البقال الذي اشترى منه السلعة حتى يتم التحقيق معه، مناشدا وسائل الإعلام بالتأكد من صحة الأخبار.