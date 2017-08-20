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وزير الإسكان يطالب شركات المقاولات بسرعة الانتهاء من العلمين الجديدة

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وزير الإسكان يطالب شركات المقاولات بسرعة الانتهاء من العلمين الجديدة وزير الإسكان يطالب شركات المقاولات بسرعة الانتهاء من العلمين الجديدة

التحرير

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طالب الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، استشاريي ومسئولي شركات المقاولات العاملة بمشروعات مدينة العلمين الجديدة، بوضع برامج زمنية مكثفة للانتهاء من تنفيذ جميع المشروعات في أسرع وقت.

وشدد مدبولى في تصريحات له اليوم، على الشركات ببدء تنفيذ المشروعات بعد الانتهاء من عمل الجسات، وطالب استشارى مشروع الأبراج بالانتهاء من الرسومات الخاصة بالمشروع، حتى تبدأ الشركات في التنفيذ بعد إجازة العيد مباشرة، كما طلب الوزير بإعداد دراسة لأفضل تصميمات الطرق والأعمال الصناعية لتحقيق السيولة المرورية فى المدينة مستقبلاً ومنع حدوث اختناقات.

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وقال المهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب: تتولى الشركة تنفيذ الأعمال الآتية: الممشى السياحى، وأعمال الشبكات والمرافق لمناطق (6، 7، 8، 9)، والأعمال البحرية (ألسنة حماية الشواطئ)، وأعمال تشكيل وحماية الجزر والبحيرات، وأعمال كبارى البحيرات (2 كوبرى)، وإنشاء جسر الممشى السياحى بطول 5 كم، وأعمال أبراج العلمين بارتفاع (34 دورا - 148 متراً)، بجانب أعمال كبارى تقاطعات طريق مطروح جنوب العلمين.

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التحرير

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