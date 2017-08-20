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شهامة "سايس".. تدخل لفض مشاجرة فسقط قتيلاً بالخرطوش

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مصراوي Masrawy

شهامة "سايس".. تدخل لفض مشاجرة فسقط قتيلاً بالخرطوش

12:10 م الأحد 20 أغسطس 2017

تعبيرية

كتب - محمد شعبان:دفع سروجي سيارات حياته ثمنا لشهامته، بعدما تدخل لفض مشاجرة بين 4 أشخاص بمنطقة بولاق الدكرور، وأطلق أحد الطرفين عيار ناري استقر في صدره.تلقى اللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، إخطارا من اللواء إسماعيل رجب، مدير قطاع غرب الجيزة، بنشوب مشاجرة ووجود قتيل بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.وكشفت تحريات العميد طارق حمزة، مفتش مباحث غرب الجيزة، نشوب مشاجرة بين عامل بمخبز وجزار بسبب وصلة مزاح، أطلق خلالها الأول عيار ناري من فرد خرطوش، أصاب أحمد حنفي 32 سنة، سايس، بمنطقة الصدر، ولفظ أنفاسه الأخيرة داخل مستشفى بولاق الدكرور العام.وتمكن الرائد طارق مدحت، معاون مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، من ضبط طرفي المشاجرة، والسلاح المستخدمة عبارة عن فرد خرطوش عيار 16مم، وطلقة من ذات العيار.ووجه اللواء هشام العراقي، مدير أمن الجيزة، بتعيين خدمات لملاحظة الحالة الأمنية، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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