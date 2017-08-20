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لتعذر حضور المتهمين.. تأجيل تجديد حبس 9 متهمين في أحداث جزيرة الوراق

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مصراوي Masrawy

لتعذر حضور المتهمين.. تأجيل تجديد حبس 9 متهمين في أحداث جزيرة الوراق

12:06 م الأحد 20 أغسطس 2017

لتعذر حضور المتهمين.. تأجيل تجديد حبس 9 متهمين في أحداث جزيرة الوراق

محكمة الجيزة

كتب -صابر المحلاوي:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، اليوم الأحد، تأجيل جلسة تجديد حبس 9 أشخاص، في اتهامهم بإثارة الشغب خلال الاشتباكات التي وقعت في أحداث الوراق أثناء تنفيذ حملة؛ لإزالة التعديات بجزيرة الوراق، لتعذر المتهمين من محبسهم.

ووجهت النيابة برئاسة المستشار مصطفى بركات تحت اشراف المستشار محمد عبد السلام، المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة، عدة تهم للمتهمين شملت التعدي على موظفين أثناء تأدية وظيفتهم، ومقاومة السلطات، وحيازة أسلحة وذخيرة، والتعدي على رجال الشرطة بهدف منع تنفيذ قرارات الازالة.

كانت وزارة الداخلية، قالت في بيان لها، إن عددًا من كبار المسئولين من محافظة الجيزة، ووزارات الزراعة، والري، والأوقاف، من مالكي الأراضي بجزيرة الوراق، مدعومين بمجموعة عمل، توجهوا بصحبة مجموعة تأمين من الشرطة، لإزالة التعديات على أراضي الدولة، حفاظا على المال العام.

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