سيدة تبيع للشباب حلم العمل بفنادق كبرى بـ250 جنيها

كتب - محمد شعبان:

كشفت أجهزة الأمن بالجيزة، حيلة سدة للنصب على الشباب راغبي العمل من خلال إيهامهم بوجود فرص عمل بالفنادق الكبرى.

وردت معلومات للعميد ضياء فاروق، مدير مكافحة جرائم الأموال العامة بالجيزة، أن سيدة تدعى "إيمان أ."، 38 سنة، تمارس أعمال النصب والاحتيال على الشباب راغبي العمل، وتتقاضى منهم على 250 جنيها مقابل استمارة طلب العمل بفنادق كبرى بمدينتي الغردقة وشرم الشيخ، حيث أنشأت صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي للنصب على ضحاياها.

وأمكن ضبط المتهمة داخل مكتب مستأجر تحت عنوان "النصر" بالجيزة، وبحوزتها 800 وثيقة تعارف، 600 إعلان شغل وظيفة، 400 كشف ببيانات الشباب راغبي العمل، ومبلغ 8 آلاف جنيه.

حُرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء هشام العراقي، مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.