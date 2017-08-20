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بيع 4 آلاف كرتونة مواد غذائية بأسعار مخفضة للمواطنين في المنيا

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مصراوي Masrawy

بيع 4 آلاف كرتونة مواد غذائية بأسعار مخفضة للمواطنين في المنيا

12:08 م الأحد 20 أغسطس 2017

بيع 4 آلاف كرتونة مواد غذائية بأسعار مخفضة للمواطنين في المنيا

أرشيفية

المنيا - ريمون الراوي :أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي بالمنيا، بيع 4 آلاف كرتونة مواد غذائية مقدمة من جهاز القوات المسلحة، بأسعار مخفضة للمواطنين من خلال منافذ الوحدة المحلية، للتخفيف عن كاهلهم في ظل ارتفاع الأسعار.وقال إبراهيم نصير، رئيس مركز ومدينة مطاي، إن التوزيع جرى في 5 مجالس قروية، بالإضافة إلى مدينة المنيا، مشيرًا إلى أن الكرتونه تحتوى على "كيلو سكر، كيلو أرز، كيلو مكرونة، 750 جرام فول، 600 جرام مسلي نباتي، 100 جرام شاي، 320 جرام صلصة".وأضاف رئيس المدينة أن المنافذ لاقت إقبالاً من المواطنين الذين أعربوا عن خالص شكرهم وتقديرهم للجهود المبذولة من قبل ، والتي تسعى جاهدة لتوفير احتياجاتهم الأساسية، موضحًا أن التوزيع جرى تحت إشراف رؤساء الوحدات القروية ورؤساء الأحياء.

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