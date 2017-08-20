تحرير110 قضايا تموينية مخالفة في المنيا

المنيا - ريمون الراوي :

أعلنت مديرية التموين بالمنيا، اليوم الأحد، تحرير 110 قضايا تموينية مخالفة خلال عدد من الحملات المكبرة، بهدف ضبط الأسواق والأسعار والمطاعم والمحلات العامة ومتابعة المخابز البلدية والبدالين التموينيين.

وقال دكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، إن الحملات أسفرت عن تحرير عدد 11 محضرًا مخالفًا في مجال مراقبة ومتابعة السلع الغذائية وغير الغذائية، بضبط 60 علبة جبنة نستو، و160 علبة عصير دومتي، و22 علبة من المياه الغازية و30 كيس ملح و480 كيس شيبسي و14 علبة من البسكويت، جميعها منتهية الصلاحية.

وأضاف: "كما جرى ضبط 120 زجاجة زيت و260 كيس شاي و280 كيس مكرونة، دون فواتير، و500 كيلو سكر ناقص الوزن".

وأشار "يوسف" إلى تحرير 36 محضرًا مخالفًا للبدالين التموينيين بين "عدم ممارسة النشاط على الوجه الأكمل، سلع منتهية الصلاحية، عدم الإعلان عن أسعار ووصول المقررات التموينية".

وتابع: "وفي مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية حُرر 63 محضرًا مخالفًا لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل والغلق دون إذن مسبق وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم إعطاء بون صرف للمواطن، وعدم الاحتفاظ بميزان حساس، وعدم نظافة أدوات العجن".

وأكد "يوسف" التحفظ على كل المضبوطات، وإحالة المحاضر للنيابات المختصة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.