أخبار عاجلة

لقاء حصري - البدري : أرحب برحيل متعب ووضع مؤمن زكريا يختلف عن غالي -
ترامب يعلن استراتيجيته في افغانستان -
مساء dmc - سمر فرج فودة : فرج فودة ليس له مثيل ولن يجود الزمان بمثل فرج فودة -
ضبط 14 ألف قرص "ترامادول" بحوزة مواطن بالفيوم -
مفتي الجمهورية: ترميم مصحف عثمان يؤكد هوية مصر المتدينة -
ملخص مباراة برشلونة وريال بيتيس 2-0 -
لقاء حصري - البدري يتحدث عن مواجهة الترجي التونسي بدوري أبطال افريقيا -
مساء dmc - سمر فرج فودة تروي الأيام الأخيرة في حياة والدها ومعاناة أسرته بعد إغتياله -
مساء dmc - سمر فرج فودة : قلت لوالدي قبل إغتياله بأيام "كفاية أنا خايفة عليك بلاش" -
حول العالم في 24 ساعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

ضبط 5 طن جبن وسكر وخل قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

ضبط 5 طن جبن وسكر وخل قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية

11:58 ص الأحد 20 أغسطس 2017

ضبط 5 طن جبن وسكر وخل قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية

الشرقية – فاطمة الديب:

ضبطت مباحث بمديرية أمن الشرقية، اليوم الأحد، كمية من السلع الغذائية، قبل بيعها في السوق السوداء بدائرة المديرية.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، بضبط "غ.م.غ.ع" صاحب محل مواد غذائية بناحية "الجامع" التابعة لدائرة قسم ثان الزقازيق، وبحوزته 100 صفيحة جبن، بإجمالي وزن 1.300 طن، مجهولة المصدر، وحُرر عن الواقعة المحضر رقم 14381 جنح قسم ثانٍ الزقازيق لسنة 2017.

وضبطت القوات "ث.الـ.الـ" و"س.ع.س.ش" حال استقلالهما السيارة رقم "7364 ط ص م" بقيادة الثاني، وبحوزتهما 50 كرتونة خل طعام، بإجمالي وزن 920 كيلو جرام، وحُرر عن ذلك المحضر رقم 32689 جنح مركز منيا القمح لسنة 2017.

وألقي القبض على "م.م.س" صاحب مخزن تعبئة مواد غذائية، لاتهامه بإدارة المخزن دون تراخيص، وبحوزته 60 شيكارة سكر، بإجمالي وزن 3 طن سكر مجهول المصدر، وحُرر عن ذلك المحضر رقم 42707 جنح مركز الزقازيق لسنة 2017.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • تحرير110 قضايا تموينية مخالفة في المنيا

    أخبار

  • سقوط تشكيل "بلحة" لسرقة حقائب السيدات في الزقازيق

    أخبار

  • القبض على هارب من 255 سنة سجن في الشرقية

    أخبار

  • مصرع طفلة وإصابة أخرى صدمتهما سيارة أثناء لهوهما بالشرقية

    أخبار

إعلان

282a098928.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
وزير التموين: الوضع الآن أفضل من عهد مبارك لأن لدينا رغبة في التغيير

وزير التموين: الوضع الآن أفضل من عهد مبارك لأن لدينا رغبة في التغيير

بالفيديو- وزير التموين: رفعت السعيد رجل وطني عظيم رغم اختلافي معه

بالفيديو- وزير التموين: رفعت السعيد رجل وطني عظيم رغم اختلافي معه

وزير التموين في عزاء "المناضل" رفعت السعيد

وزير التموين في عزاء "المناضل" رفعت السعيد

التموين: إعادة هيكلة "القابضة للصناعات الغذائية" قبل دراسة قيدها في البورصة

التموين: إعادة هيكلة "القابضة للصناعات الغذائية" قبل دراسة قيدها في البورصة