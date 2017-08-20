ضبط 5 طن جبن وسكر وخل قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية

الشرقية – فاطمة الديب:

ضبطت مباحث التموين بمديرية أمن الشرقية، اليوم الأحد، كمية من السلع الغذائية، قبل بيعها في السوق السوداء بدائرة المديرية.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، بضبط "غ.م.غ.ع" صاحب محل مواد غذائية بناحية "الجامع" التابعة لدائرة قسم ثان الزقازيق، وبحوزته 100 صفيحة جبن، بإجمالي وزن 1.300 طن، مجهولة المصدر، وحُرر عن الواقعة المحضر رقم 14381 جنح قسم ثانٍ الزقازيق لسنة 2017.

وضبطت القوات "ث.الـ.الـ" و"س.ع.س.ش" حال استقلالهما السيارة رقم "7364 ط ص م" بقيادة الثاني، وبحوزتهما 50 كرتونة خل طعام، بإجمالي وزن 920 كيلو جرام، وحُرر عن ذلك المحضر رقم 32689 جنح مركز منيا القمح لسنة 2017.

وألقي القبض على "م.م.س" صاحب مخزن تعبئة مواد غذائية، لاتهامه بإدارة المخزن دون تراخيص، وبحوزته 60 شيكارة سكر، بإجمالي وزن 3 طن سكر مجهول المصدر، وحُرر عن ذلك المحضر رقم 42707 جنح مركز الزقازيق لسنة 2017.