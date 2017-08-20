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الجيش اللبناني يواصل عملية "فجر الجرود" ضد داعش بشرق البلاد

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مصراوي Masrawy

الجيش اللبناني يواصل عملية "فجر الجرود" ضد داعش بشرق البلاد

12:17 م الأحد 20 أغسطس 2017

الجيش اللبناني - ارشيفيه

بيروت- ( د ب أ ):

يواصل الجيش اللبناني القتال ضدّ تنظيم داعش المنتشر في جرود رأس بعلبك والقاع والفاكهة شرق البلاد في اليوم الثاني من عملية "فجر الجرود" .

وذكرت "الوكالة الوطنية للاعلام " اللبنانية الرسمية اليوم، الأحد، أن الجيش اللبناني" حرر صباح اليوم خربة داوود وخربة التينة في جرود رأس بعلبك، بعد عملية قام بها عند ساعات الصباح بغطاء من الطيران، بعدما قصف بالمدفعية والصواريخ مواقع داعش وتحصيناته".

وقالت الوكالة إن الجيش يعزّز مواقعه ويقوم بتفكيك الألغام والتشريكات التي خلفها "داعش".

وأضافت الوكالة أن وحدات الجيش تقدّمت "واستعادت مرتفعات ضليل أم الجماعة شمال شرق مرتفعات ضهور الخنزير وعملت على عزل مجموعات "داعش" في وادي مرطبيا.

من جهة ثانية ،أعلنت قناة المنار التابعة ل"حزب الله" أن "الجيش السوري ومجاهدي المقاومة تمكنوا من السيطرة على مواقع داعش في حرف الجفر وقرنة شعبة الشنشار وشعبة الصهريج بالقلمون الغربي ، ويواصلون التقدم باتجاه مرتفع قرنة الزويتينة".

وكان الجيش اللبناني أطلق صباح أمس السبت عملية "فجر الجرود" لتحرير جرود مناطق رأس بعلبك والقاع والفاكهة شرق البلاد من تنظيم "داعش" ، وبالتزامن أطلق "حزب الله" عملية "وإن عدتم عدنا" لتحرير مرتفعات القلمون الغربي في سورية من التنظيم.

وأعلنت قيادة الجيش اللبناني أمس عن مقتل 20 إرهابياً من" داعش، وإصابة 10 من جنود الجيش بجروح في اليوم الأول من المعركة، إضافة إلى تدمير 11 مركزاً لداعش وتحرير 30 كيلومترا من الجرود اللبنانية الواقعة تحت سيطرة التنظيم والتي تبلغ مساحتها حوالي 120 كيلومترا.

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