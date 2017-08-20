بدء قداس لضحايا هجومي إسبانيا في كنيسة ساجرادا فاميليا

برشلونة- (د ب أ):

بدأ قداس تذكاري في كنيسة "ساجرادا فاميليا" في برشلونة اليوم، الاحد، لضحايا هجومين إرهابيين، أسفرا عن مقتل 14 شخصا الاسبوع الماضي.

وكان ملك إسبانيا فيليب والملكة ليتيزيا، بالاضافة إلى رئيس الوزراء، ماريانو راخوي وكارليس بويجديمونت، رئيس إقليم كتالونيا الذي يخضع لحكم ذاتي من بين هؤلاء الذين شاركوا في القداس، في الكنيسة المشهورة عالميا، والتي صممها أنطوني جودي.

وقاد القداس "من أجل السلام"، الذي بدأ حوالي الساعة العاشرة صباحا (0800 بتوقيت جرينتش)، على أنغام الموسيقى، جوان جوزيه أوميلا، رئيس أساقفة برشلونة.

وكان 13 شخصا قد قتلوا وأصيب أكثر من 120 آخرين في هجوم على شارع "لاس رامبلاس" المشهور في برشلونة الاسبوع الماضي.

وتوفيت امرأة بعد ذلك بساعات في هجوم، تم إحباطه في بلدة كامبرليس الساحلية.

وذكرت الشرطة الاسبانية اليوم الاحد أنها تقترب من شخص، له صلة بالهجومين، لكن لا يمكن أن تؤكد طبيعة الدور الذي لعبه المشتبه به.

وأضافت الشرطة أن عملية تجرى في منطقة جيرونا شمال شرق البلاد وتم تعزيز الامن، على طول الحدود الفرنسية.