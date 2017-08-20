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غدا الطقس حار رطب.. والعظمى بالقاهرة 36

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غدا الطقس حار رطب.. والعظمى بالقاهرة 36 غدا الطقس حار رطب.. والعظمى بالقاهرة 36

التحرير

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود، غدا الإثنين، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار رطب على القاهرة والوجه البحري حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية وعلى أقصى الجنوب، مع فرصة لسقوط أمطار خفيفة ومتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وجنوب البلاد وخليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدي لاضطراب الملاحة البحرية هناك.

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وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج به من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية تكون شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج به من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وتُسجل درجة الحرارة العظمى بالقاهرة 36 درجة والصغرى 26، والعظمى بالإسكندرية 32 والصغرى 23، والعظمى بمطروح 31 والصغرى 23.

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التحرير

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