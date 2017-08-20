ملامح من السبت الكروي بـ«البريميرليج»| تألق مخيتاريان.. وهدف أوكازاكي

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واصل مانشستر يونايتد، انطلاقته القوية للدوري الإنجليزي، في الموسم الجديد، وذلك بعد تغلبه أمس على سوانزي سيتي، برباعية نظيفة، وذلك بعد فوزه في الجولة الأولى على وست هام بنفس النتيجة.

ونجح ليفربول في تحقيق فوزه الأول هذا الموسم بالتغلب على كريستال بالاس بهدف نظيف، بينما خسر وست هام أمام ساوثهامبتون بنتيجة 3-2، وسقط آرسنال أمام ستوك سيتي بهدف نظيف، في الوقت الذي حصد حقق فيه وست بروميتش الفوز الثاني على التوالي على بيرنلي.

وتغلب واتفودر على بورنموث، كما تغلب ليستر سيتي على برايتون، ليسدل الستار عن مجموعة من المباريات المميزة يوم الأمس والتي حفلت بمجموعة من الأرقام المميزة التي استعرضها موقع "سكاي سبورتس" كالأتي:

1- هنريك مخيتاريان

نجح اللاعب الأرميني في صناعة 4 أهداف في مباراتين، وذلك بعد صناعته هدفين أمام وست هام ومثلهما في مباراة الأمس أمام سوانزي سيتي، وذلك بعدما صنع مخيتاريان هدف وحيد مع مانشستر يونايتد طوال الموسم الماضي في الدوري الإنجليزي.

2- أندرو روبيرتسون

قدم ليفربول مباراة جيدة للغاية أمام كريستال بالاس أمس، أفضل بكثير من تلك التي قدموها أمام نفس الفريق على ملعب الأنفيلد الموسم الماضي، والتي خسرها ليفربول بنتيجة 2-1، حيث تمكن الريدز من خطف الفوز هذه المرة بهدف من توقيع ساديو ماني في مباراة شهدت تألق أندرو روبرتسون، في ظهوره الأول مع الفريق، حيث نجح الظهير الأيسر في صناعة 3 فرق ولمس الكرة 134 مرة أكثر من أي لاعب آخر في ليفربول.

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3- خافيير هيرنانديز

قدم المهاجم المكسيكي مستوى مميز في مباراته الثانية مع وست هام، حيث نجح في تسجيل هدفين، ولكن لسوء حظه خسر المباراة من ساوثهامبتون بنتيجة 3-2 بهدف قاتل في الدقيقة الأخيرة من المباراة، وبشكل عام رفع هيرنانديز رصيده من الأهدف في الدوري الإنجليزي إلى 39 هدفًا سجلهم جميعًا من داخل منطقة الجزاء.

4- شينجي أوكازاكي

سجل أوكازاكي أسرع هدف في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وذلك عندما افتتح التسجيل لليستر سيتي على حاسب برايتون على ملعب كينج باور بعد 52 ثانية.

5- وست بروميتش

في الوقت الذي سجل فيه ليستر سيتي أسرع هدف في المسابقة، نجح وست بروميتش في التغلب على بيرنلي بهدف نظيف من توقيع هال روبسون كانو، والطريف في الهدف أنه أتى من أول تسديدة على المرمى من الفريقين بعد مرور 71 دقيقة، حيث سدد الفريقين قبل ذلك الهدف 20 تسديدة جميعهم خارج نطاق المرمى.