بدء قبول طلبات راغبي العمل بدولة خليجية برواتب تصل إلى 50 ألف جنيه 12:01 م الأحد 20 أغسطس 2017

محمد سعفان وزير القوى العاملة

كتبت- نورا ممدوح:تبدأ وزارة القوى العاملة، اليوم الأحد ولمدة أسبوع، قبول طلبات راغبي العمل بشركة للتجارة وللمقاولات بإحدى دول الخليج، برواتب بعملة دولة العمل توازي من 6 آلاف إلى 50 ألف جنيه مصري تقريبا، فضلاً عن توفير المسكن والمواصلات، وتذكرة السفر والبدلات والإضافي، ووسائل الانتقال الداخلية، ولن تقبل أية طلبات غير مستوفاه للشروط المطلوبة.وأعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن المهن المطلوبة تتمثل في: مدير موقع سفتي، وبكالوريوس في الهندسة (ميكانيكا - مدني - كهرباء) أو بكالوريوس في العلوم (فيزياء - كيمياء- رياضيات) أو دبلوم (لا يقل عن 3 سنوات في الهندسة (ميكانيكا - مدني - كهرباء)، والدراسة بالحضور الفعلي وليست عن بعد، فضلا عن شهادة دولية عامة في (NEBOSH)+ شهادات الـ (OSHA)+ دبلوم في السلامة الصناعية (INDUSTRISL SAFETY).ويشترط في مهنة مدير موقع 12 سنة خبرة في مجال السفتي تتضمن (5 سنوات علي الأقل كمدير و7 سنوات في مجال محطات توليد الكهرباء أو المشاريع المدنية أو 10 سنوات في مشاريع الطرق).كما تطلب الشركة مشرف سفتي، حاصل علي دبلوم في الهندسة (ميكانيكا- مدني - كهرباء) أو شهادة جامعية، وشهادة دولية عامة في (NEBOSH)+ شهادات الـ (OSHA)،7 سنوات خبرة في مجال السفتي تتضمن (5 سنوات كمسئول سفتي في مجالات محطات توليد الكهرباء أو المشاريع المدنية أو مشاريع الطرق.كما تطلب مسئول سفتي، شهادة جامعية، وشهادة إدارة السفتي IOSH + شهادة OSHA لمدة 30 ساعة، و5 سنوات خبرة في مجال السفتي تتضمن سنتين كمسئول سفتي في مجالات محطات توليد الكهرباء أو المشاريع المدنية أو الطرق، ويشترط في جميع الأحوال إجادة اللغة الانجليزية.وتطلب الشركة مساعد سفتي شهادة متوسطة، والحصول علي دورة في LOSH وإطفاء الحريق، وشهادات تدريب، وخبر لا تقل عن سنتين في مجال السفتي.وأوضح الوزير أن الشركة تطلب -أيضا- كهربائي صيانة مواقع وخدمات ، وصباغ ، ومساح فيرفيش(مبيض محارة) وسقال ( شدة معدنية، خبرة 5 سنوات فيما فوق والسن من 25 سنة ، فضلا عن عامل عادي خبرة عامين ، والسن من 21 سنة.كما تطلب الشركة حداد كريتال وشبرات خبرة في تصنيع وتفصيل وتركيب ولحام الأبواب المعدنية والشبرات، وفي استخدام أجهزة تقطيع وبرادة المعادن، ولا تقل عن 8 سنوات في مجال الحدادة والبرادة او المشاريع المدنية أو الكهرباء ، والسن لا يقل عن 25 سنة.وأوضح الوزير أن الطلبات تقدم إلى الإدارة العامة للتشغيل والتمثيل "قسم تلبية الاحتياجات بالخارج"، بديوان عام وزارة القوى العاملة 3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر- القاهرة، خلال الفترة المشار إليها، وذلك بالسيرة الذاتية، ومرفقا بها صورة من جواز السفر واضحة (ملونة)، ساري لمدة 3 سنوات، وحضور المقابلة بالجواز الأصلي، وشهادات التخرج، والخبرة، وصورة شخصية حديثة، ويفضل خبرة في مشاريع المدني والكهرباء وخصوصا في دول الخليج، ولن تقبل أى طلبات غير مستوفاه أو مقابلة أي مرشح غير مطابق للشروط المذكورة.وأشار الوزير إلى أن مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بالخارج تبذل كل الجهد من أجل تسويق العمالة المصرية وتوفير فرص عمل لها بأسواق العمل بهذه الدول.

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