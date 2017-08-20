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القوى العاملة: بدء صرف رواتب المصريين المتأخرة بمجموعة بن لادن

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مصراوي Masrawy

القوى العاملة: بدء صرف رواتب المصريين المتأخرة بمجموعة بن لادن

12:00 م الأحد 20 أغسطس 2017

القوى العاملة: بدء صرف رواتب المصريين المتأخرة بمجموعة بن لادن

وزارة القوي العاملة

كتبت- نورا ممدوح:تبدأ مجموعة بن لادن بالمملكة العربية ، الأحد، صرف دفعة من الرواتب المتأخرة المستحقة للمصريين ومختلف الجنسيات، بحد أدني من راتبين إلي ثلاث رواتب لكل موظف، علي أن يتم صرف بقية الرواتب المستحقة الأخرى وجدولتها مع استئناف العمل بالمشاريع بعد موسم الحج .أعلن ذلك محمد سعفان وزير القوى العاملة، عقب تلقيه تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية بالرياض، أشار فيه المستشار العمالي بالرياض حسام طلبة إلي انفراجه في مستحقات المصريين العاملين بمجموعة بن لادن بالمملكة، واستئناف العمل في مشاريع الحرمين الشريفين، وذلك بعد نهاية موسم الحج لها العام 1438 هجرية، واعتماد صرف دفعة من الرواتب المستحقة لمنسوبي قطاع الحرمين.وقال طلبة، في بيان صحفي الأحد، إنه صدر تعميم إداري من مجموعة بن لادن السعودية وجهت فيه الشكر للجميع علي صبرهم خلال فترة الأزمة التي مرت بها المجموعة في السنتين الماضيتين، وتحمل الجميع لظروف تأخر صرف الرواتب لفترات طويلة.وكانت المجموعة قد دعت كافة منسوبي قطاع الحرمين الشريفين النزول إلى مواقع العمل اعتبارًا من 14 أغسطس الماضي، مؤكدة تطبيق لائحة الجزاءات في حالة تسجيل الغياب علي أي من العاملين.يذكر أن وزير القوى العاملة محمد سعفان، كان قد أصدر توجيهات للمستشارين العماليين التابعين للوزارة بالسفارة المصرية بالرياض والقنصلية المصرية بجدة، بمتابعة المستحقات المالية للعاملين المصريين بمجموعة بن لادن.

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