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​رئيس "الإيكاو" يصل مصر لحضور المؤتمر الدولي لأمن الطيران

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مصراوي Masrawy

​رئيس "الإيكاو" يصل لحضور المؤتمر الدولي لأمن الطيران

11:58 ص الأحد 20 أغسطس 2017

مطار القاهرة

كتب - طه عبيد:وصل مطار القاهرة الدولي اليوم الأحد، الدكتور بينارد اليو رئيس المنظمة الدولية للطيران المدنى "الإيكاو"، في زيارة للبلاد يشارك خلالها في فعاليات المؤتمر الوزارى الإقليمى لأمن الطيران المدنى بأفريقيا والشرق الأوسط، الذي يعقد الثلاثاء المقبل بشرم الشيخ.يعقد المؤتمر على مدار 3 أيام متتالية من خلال عدة جلسات، يتم خلالها مناقشة العديد من القضايا الهامة، وبخاصة نتائج أعمال الدورة (39) للجمعية العمومية للإيكاو، ومناقشة تطوير المجال الامنى لقطاع الطيران والتحديات العالمية والمخاطر، التى يتعرض لها قطاع الطيران المدنى والاحتياجات الامنية، واستخدام وسائل تكنولوجية عالية فى مجال المراقبة، وكيفية تطوير منظومة أمن الطيران بإفريقيا والشرق الأوسط.يشارك في المؤتمر عدد كبير من وزراء النقل والطيران بافريقيا والشرق الاوسط، وممثلو سلطات الطيران العربية والافريقية، وعدد كبير من ممثلى منظمات الطيران المدنى الدولي، وخبراء في مجال أمن الطيران.وكانت وزارة الطيران المدني انتهت خلال ساعات، من استعدادتها النهائية لانطلاق فعاليات المؤتمر الوزارى الإقليمى، لأمن الطيران المدنى بأفريقيا والشرق الاوسط، وذلك بالتعاون مع شركة ميناء القاهرة الجرى ومصر للطيران الناقل الرسمى للمؤتمر، والذى تستضيفه شرم الشيخ بالتعاون مع المنظمة الدولية للطيران المدنى "الإيكاو" تحت شعار (الخطة العالمية لآمن الطيران).

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