القوى العاملة: وقف نشاط 3 شركات لإلحاق العمالة بالخارج

كتبت- نورا ممدوح:

قرر محمد سعفان وزير القوى العاملة، إلغاء وإيقاف نشاط 3 شركات لإلحاق المصريين للعمل في الخارج لمخالفة القانون وقراراته الوزارية، لحين توفيق أوضاعها، ورفع الإيقاف عن نشاط شركة بعد توفيق أوضاعها.

وقال الوزير، في بيان صحفي الأحد، إن قرار الإلغاء شمل شركة "سرهد الدولية" ترخيص رقم (1006)، والإيقاف شمل شركة "الأمريكية إيجيبت" ترخيص رقم (1198) لعدم وجودها بالمقر المبين بالترخيص، وتمهيدًا لإلغائه في حالة التأكد أن الشركة قد خالفت شروط منحه بفقدها شرط المقر، وإيقاف نشاط شركة "زهرة الشرق" ترخيص رقم (913)، بناء علي طلب الشركة وإيجاد مقر جديد، فضلاً عن رفع الإيقاف عن شركة (حواس) "الحمود سابقا" ترخيص رقم (582) وذلك لتوفيق أوضاعها.

وكشف الوزير، أن أسباب الإغلاق والإيقاف تختلف من شركة لأخرى، إما بسبب مخالفات بين تقاضى مبالغ مالية أكثر من المبالغ المقررة قانوناً، أو تقاضي مبالغ من العمال دون تسفيرهم، أو فقد شرط من شروط الترخيص مثل ترك المقر أو المزاولة في مقر غير المقر المرخص به، أو عدم موافقة الجهات المعنية، أو بناء على طلب المدير المسئول بتصفية نشاط الشركة، أو عدم التقدم لتجديد الترخيص قبل انتهائه.

وأكد سعفان، أن الوزارة تقوم بالرقابة والتفتيش المستمر على شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج من خلال 733 مكتبا بـ 27 مديرية للقوى العاملة بالمحافظات، مشيرًا إلى أن دور الوزارة في هذا الخصوص يقوم على الوظائف المنفذة عن طريق تلك الشركات حتى يتم تسفير العمالة، وبعد التنفيذ في تلقى شكاوى العمالة التى تتعرض للغش أو التدليس ومعالجتها في الإطار الذي رسمه القانون.