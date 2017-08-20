وزير التعليم يحدد الإعفاءات المقررة لأبناء شهداء الجيش والشرطة والقضاء

كتبت-ياسمين محمد:

أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، القرار رقم 282 لسة 2017، بشأن الإعفاءات المقررة لأسر شهداء القوات المسلحة والشرطة والقضاء، وذلك حرصًا من الوزارة على الاهتمام ورعاية أسر الشهداء.

ووفقا لبيان صحفي، الأحد، يتضمن القرار إعفاء الطلاب من أبناء شهداء القوات المسلحة بكافة المدارس الحكومية من الرسوم الدراسية، ومقابل الخدمات، ورسوم الاشتراك بالرحلات، والمجموعات المدرسية. كما يتم استثنائهم من شرط التقيد بالمربع السكني للالتحاق بتلك المدارس، ويتم استثنائهم أيضًا من شروط التحويل من التعليم الخاص للتعليم العام أي وقت من خلال العام الدراسي.

وأشار القرار إلى أنه بالنسبة للطلاب المتقدمين والمقيدين بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا من هذه الأسر يتم إعفاؤهم مِن الرسوم الدراسية، ومبلغ التأمين للحاسب الآلي المحمول ويسلم الجهاز هدية للطالب، بالإضافة الي استثنائهم من شرط التقيد بالمربع السكني.

أما الطلاب المتقدمون للمدارس الرسمية للغات والمتميزة للغات من هذه الأسر يتم إعفاؤهم من الرسوم الدراسية خلال فتره الدراسة، بما فيها رسوم الكتب، والمستوي الرفيع، والمجموعات، والرحلات المدرسية، كما يتم استثنائهم من شرط الكثافة والسن عند التحويل من وإلى المدارس الرسمية للغات والرسمية.

ويشتمل القرار علي إعفاء الطلاب المتقدمين والمقيدين بمرحلة رياض أطفال من هذه الأسر علي مستوي الجمهورية من الرسوم الدراسية، واستثنائهم كذلك من شرط التقيد بالمربع السكني، أما المتقدمين والمقيدين بالمدارس الخاصة عربي و لغات من هذه الأسر فيتم إعفاؤهم من الرسوم الدراسية ومقابل الخدمات على أن تدرج أسمائهم ضمن النسبة المقرر اعفاؤها وفقًا لنص المادة (٣٧) من القرار الوزاري رقم (٤٢٠) لسنة ٢٠١٤، كما يحق قبولهم بتلك المدارس فوق إجمالي الطاقة الاستيعابية المقررة للمدرسة.

ويراعى عند توزيع زوجات وأمهات وأباء وأبناء الشهداء المشار إليهم من العاملين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني سواء بالمديريات أو الإدارات التعليمية، أن يتم إلحاقهم بالعمل بالأماكن التي تتناسب مع ظروفهم السكنية و تكون لهم الأولوية في الالتحاق بالإعارات الخارجية بعد استيفائهم الشروط المقررة للتقدم.