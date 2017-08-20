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"جيش الإسلام" يعلن وقف القتال ضد "فيلق الرحمن" في غوطة دمشق

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مصراوي Masrawy

"جيش الإسلام" يعلن وقف القتال ضد "فيلق الرحمن" في غوطة دمشق

11:53 ص الأحد 20 أغسطس 2017

ارشيفيه

كتبت - إيمان محمودأعلن فصيل "جيش الإسلام" السوري المعارض، اليوم الأحد، وقف العمليات ضد "فيلق الرحمن" في الغوطة الشرقية بعد انضمام الأخير لاتفاقية مناطق وقف إطلاق النار مع روسيا.وقال جيش الإسلام -في بيان له- إن بعد توقيع فيلق الرحمن على اتفاقية مناطق خفض التوتر وتعهده بقتال جبهة النصرة فإننا في جيش الإسلام نعلن وقف العمليات العسكرية ضد تحالف الفيلق والنصرة الذي نأمل أنه تفكك.واستثنى جيش الإسلام عمليات صد الهجمات على مواقعه في حال حصولها، معربًا عن أمله أن "يجد أهالي الغوطة الشرقية من خلال الالتزام متنفسًا بعد أشهر طويلة من الاحتقان والتصعيد الداخلي.ودعا البيان "فيلق الرحمن" إلى الوفاء بالتزاماته المترتبة عليه سابقًا والتي تعهد بها مؤخرًا وأن ينهي ما تبقى من فلول جبهة النصرة الموجودة في قطاعه"، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات قد تكون بداية لمرحلة جديدة في الغوطة الشرقية.وكانت عدة مجالس محلية في الغوطة الشرقية، استنكرت الاعتداءات الأخيرة لجيش الإسلام، وطالبته بالانسحاب من مناطق الأشعري ومزارع حمورية وسقبا والافتراس وجسرين وبيت سوى والمحمدية". التي اقتحمها مؤخرًا.

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