انفجار ماسورة غاز طبيعي بالهرم إثر تعرضها لانكسار
انفجار ماسورة غاز طبيعي بالهرم إثر تعرضها لانكسار
11:56 ص الأحد 20 أغسطس 2017
قوات الحماية المدنية - أرشيفية
الجيزة - (أ ش أ):
شهد شارع الترابيع بمنشية البكاري بالهرم، انفجار ماسورة غاز طبيعي إثر تعرضها لانكسار، أثناء إجراء عمليات حفر، مما أدى إلى نشوب حريق هائل.
قال رئيس حي الهرم اللواء إبراهيم عبدالعاطي، إن حريق شارع الترابيع بمنشية البكاري، نتيجة قيام مجموعة من الأهالي بمحاولة توصيل المرافق خلسة، وأثناء الحفر قاموا بكسر ماسورة الغاز.
وأضاف عبدالعاطي، في تصريح لـ "وكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الأحد، أن الحريق تزامن مع مرور إدارة المتابعة الميدانية بالحي على المنطقة، فقامت بإبلاغ الجهات المختصة من قوات الحماية المدنية وشركة الغاز وشركة الكهرباء، حيث تم السيطرة على الحريق دون وقوع أية خسائر.
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