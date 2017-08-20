إلغاء إجازات الأطباء والعاملين بالمجازر خلال فترة عيد الأضحى في أسيوط

أسيوط - أسامة صديق:

قرر المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، اليوم الأحد، إلغاء جميع الإجازات الخاصة بالأطباء البيطريين والعاملين بالمجازر خلال فترة عيد الأضحى المبارك، وعمل نوبتجيات وغرفة عمليات بمديرية الطب البيطري، لتلقي شكاوى المواطنين خلال فترة العيد.

وأكد محافظ أسيوط، في تصريحات صحفية، ضرورة التنسيق بين مديرية الطب البيطري وإدارة المجازر ومديرية التموين، لشن حملات مكثفة تستهدف شوادر ومحال عرض وبيع اللحوم والدواجن، للتأكد من صلاحية منتجاتها للاستهلاك الآدمي، وضبط وإعدام ما هو غير صالح، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

وأوضح الدكتور محمد بخيت، مدير عام مديرية الطب البيطري بأسيوط، أنه تقرر العمل في مجازر المحافظة طوال 24 ساعة، بحيث يكون الذبح على فترتين، تحت إشراف مدير المجزر فى جميع مجازر المحافظة، والبالغ عددها 36 مجزرًا.

وأشار "بخيت" إلى التنسيق مع مباحث التموين بأسيوط، لتكثيف الحملات البيطرية السرية على جميع الثلاجات بكردون المحافظة، للتأكد من سلامة التخزين وحفظ ومطابقة المجمدات للمواصفات القياسية، فضلًا عن تكثيف الرقابة على الأكمنة ونقاط التفتيش.

من جانبه أشار الدكتور محسن سليمان جيد، مدير إدارة المجازر بأسيوط، إلى أن جميع مجازر المحافظة ونقاط الذبح استعدت لعيد الأضحى المبارك، وجرى صيانتها والاطمئنان على توفير كل متطلبات عمليات الذبح، مؤكدًا شن بحملات إرشادية للمواطنين بالتعاون مع إدارة الإرشاد البيطري، لتوعيتهم بعدم شراء مذبوحات من خارج المجازر الحكوميةـ والتأكد من وجود الأختام على اللحوم.