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الانتهاء من المسح الشامل للأمراض غير المعدية بالمنوفية

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مصراوي Masrawy

الانتهاء من المسح الشامل للأمراض غير المعدية بالمنوفية

11:50 ص الأحد 20 أغسطس 2017

الانتهاء من المسح الشامل للأمراض غير المعدية بالمنوفية

مديرية الصحة بالمنوفية

المنوفية - مروة فاضل:

قالت الدكتورة هناء سرور وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، اليوم الأحد، إنه تم الانتهاء من المسح الصحي للأمراض غير المعدية وعوامل الخطورة والذي بدأ يوم 15 أغسطس الجاري.

وأكدت الدكتورة شيماء شفيق، منسق البرنامج بالمديرية، أنه جرى الكشف على 325 أسرة بالمناطق المختارة، حيث زار الفريق الطبي ومعهم الأجهزة الاسر بالمنازل، وجرى الفحص للحالات لاكتشاف السكر والضغط والقلب والعوامل المسببة لهما، حتى يمكن تخفيض تلك النسب.

وقام بالإشراف على المسح الدكتورة علا خير الله، مدير وحدة الأمراض غير المعدية بوزارة الصحة، والجهاز المركزي بالوزارة .

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