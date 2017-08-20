السرقة بالإكراه والمخدرات.. 7 فنانين كادت تقضي الشائعات على مسيرتهم الفنية

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عادة ما تنال الشائعات من النجوم والمشاهير في الوسط الفني، وتتنوع ما بين شائعات الوفاة أو حيازة المخدرات أو التهرب من الأحكام القضائية أو التورط بجرائم يعاقب عليها القانون أو غيره من الشائعات التى قد تؤدى إلى تدمير مستقبلهم الفنى وتهدد نجوميتهم. ويرصد موقع "التحرير - لايف" فى التقرير التالى أبرز الفنانين الذين لاحقتهم شائعات كادت تقضي على مسيرتهم الفنية..

1.2- عمرو يوسف وكندة علوش

آخر الفنانين الذين نالت منهم الشائعات في الوسط الفني، كان "عمرو يوسف" وزوجته الفنانة السورية "كندة علوش"، حيث تداولت أحد المواقع الإلكترونية خبرًا كاذبًا زعم القبض عليهما بتهمة حيازة المخدرات، وهو ما نفته الفنانة السورية ونفاه الفنان الشهير جملة وتفصيلًا، وتوعد بمقاضاة المسؤل عن نشر تلك الشائعة، خاصة بعد أن تسببت له في مشاكل أسرية، حيث فقدت والدته وعيها بمجرد سماع هذا الخبر الكاذب.

3- محمد رحيم

تداولت المواقع الإلكترونية في مارس الماضي أنباء عن إلقاء أجهزة الأمن بمديرية الجيزة القبض على الملحن محمد رحيم بكمين مطلع الطريق الدائري، وتحرير محضر ضده ونقله إلى نيابة الهرم لتهربه من تنفيذ 6 أحكام قضائية، بسبب جرائم من ضمنها السرقة بالإكراه وتحرير شيك بدون رصيد.

وخرج رحيم للرد على ذلك وتوضيح حقيقة الأمر، ونشر مقطع فيديو له خلال حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، سخر فيه من الاخبار المتداولة، قائلًا: "محمد رحيم هو اللي دخل الإنجليز مصر"، وتابع عبر حسابه الخاص بموقع تويتر: "لا صحة لأى أخبار تداولتها المواقع عما كتب عني اليوم وأنا بقرا زيكم الأخبار وبضحك".

4- صابر الرباعي

نشر الفنان صابر الرباعي، عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر، مقطع فيديو من منزله ردًّا على الشائعات التي تم تداولها في شهر فبراير الماضي بخصوص إلقاء القبض عليه وضبطه في مطار "هيثرو" بلندن بالولايات المتحدة الأمريكية، وبحوزته عبوتان من القهوة يوجد بداخلهما 2 كيلو من مخدر "الكوكايين"، وقال الرباعي: "أنا لم أغادر تونس، ولم أذهب للندن، وأود أن أقول إن هذه الشائعات تزيدني قوة".

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5- سمية الخشاب

نقلت بعض المواقع أخبارًا تؤكد القبض على الفنانة سمية الخشاب بمطار بيروت في عام 2011 ولم توضح أي أسباب لذلك، إلا أن المخرج حسني صالح أكد أن سمية لم تترك مصر ولم تسافر أي مكان طيلة تصويرهما عملًا فنيًّا مشتركًا بينهما، وهو مسلسل "هجرة الصعايدة".

6- أحمد عز

بعد أن حكمت محكمة جنح مدينة نصر بحبس الفنان أحمد عز لمدة 3 سنوات بتهمة سب وقذف الفنانة زينة، وكلف المحامي الخاص به بالاستئناف على الحكم، ترددت الأقاويل حول سفره خارج مصر والقبض عليه في، ورد على ذلك بطرح برومو دعائي لفيلمه الجديد "الخلية" قبل شهور قليلة ليؤكد أنه لا يزال داخل مصر.

7- مريم حسين

تداولت إحدى المجلات الخليجية خبر إلقاء القبض على لاعب الكرة السعودي ياسر القحطاني وبرفقته الفنانة مريم حسين، وتداولت صورة لهما لتؤكد من خلالها أنه وقع ذلك عندما كانا في سهرة جمعتهما بدبي في أغسطس عام 2011، دون توضيح أي أسباب.

وقاضت مريم المجلة بسبب الأضرار التي لحقت بها بسبب نشر هذا الخبر، وخاصة أنها كانت وقتها بالكويت والتقت بياسر في حفل عشاء بصحبة أصدقائهما.