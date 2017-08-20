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إحباط محاولة سرقة «توك توك» باستخدام «الشطة» في القليوبية

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إحباط محاولة سرقة «توك توك» باستخدام «الشطة» في القليوبية إحباط محاولة سرقة «توك توك» باستخدام «الشطة» في القليوبية

التحرير

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أحبطت أجهزة الأمن بالقليوبية، محاولة سرقة مركبة "توك توك" عن طريق عامل وسائق قام بإلقاء (الشطة) في وجه قائدها، لكن تم ضبطهما وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محمد توفيق مدير أمن القليوبية إخطارًا يفيد أنه أثناء مرور رئيس وضباط مباحث مركز القناطر الخيرية لتفقد الحالة الأمنية بمنطقة جزيرة الشعير سمعوا صوت استغاثة من شخص، وتبين قيام شخصان مجهولان بالشروع في سرقة مركبة توك توك خاصته.

تم ضبط المتهمين "أحمد ف 25 سنة سائق" و "عمرو م 18 عامل"، وبمواجهتهم أقروا بقيامهما  باستقلال مركبة توك توك من منطقة الخصوص قيادة عبد الرحمن م 14 سنة سائق توك توك ومقيم عزبة الأمير – دائرة قسم الخصوص بحجة توصيلهم لمدينة القناطر، وعند وصولهم لمنطقة جزيرة الشعير قام أحدهم بإلقاء مادة حارقة (شطه) في وجه المجني عليه وشرعا في سرقة مركبة التوك توك كرهًا عنه، إلا أنه قائده قام بإلقاء المفاتيح واستغاث بالأهالي وتم ضبطهما.

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واعترف المتهمان بارتكابهما الواقعة وأقرا أنهما تربطهما علاقة صداقة ويمران بضائقة مالية، فاتفقا فيما بينهما على سرقة مركبة توك توك والتحصل على مبالغ مالية نظير بيعها

تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

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التحرير

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