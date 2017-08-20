جهود أمنية لضبط «مستريحة جديدة» استولت على 40 مليون جنيه بالدقهلية

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تكثف الأجهزة المنية بمديرية أمن الدقهلية من جهودها لضبط إحدى السيدات المتهمات بالنصب على عدد من المواطنين بمركز بلقاس والاستيلاء على 40 مليون جنيه منهم بغرض توظيفها.

تعود أحداث القضية إلى تلققي اللواء أيمن الملاح مدير أمن الدقهلية إخطارًا من مأمور مركز شرطة بلقاس يفيد تقدم عدد من الأهالي ببلاغات يتهمون فيها منال . ح. ى" 34 سنة بالنصب عليهم والاستيلاء على 40 مليون جنيه منهم بغرض توظيفها في تجارة الأجهزة الكهربائية كونها تمتلك عددًا من المحال التجارية لبيع الأجهزة الكهربائية، مقابل فؤائد كبيرة شهريًا، إلا أنها اختفت وفشلت جهود الأهالي في الوصول إليها.

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عبدالرازق أبو الوفا أحد الضحايا قال لـ"التحرير": "علمت من أحد الأصدقاء أن هناك سيدة تمتلك مجموعة محلات للأدوات الكهربائية وتقوم بالاستثمار في هذا المجال، وتأخذ أموالًا مقابل فائدة شهرية فأعطيتها مبلغ 20 ألف جنيه منذ فترة، وكانت تعطي لي فوائد 1000 جنيه كل شهر ثم أعطيتها مبلغ 50 ألف جنيه مقابل 2000 جنيه كل شهر، وقام أحد أصدقائي بإعطائها مبلغ 80 ألف جنيه ووقعت على شيكات بالمبالغ وبعد فترة تأخرت الفوائد وتكرر الحال مع عدد من الضحايا واختفت السيدة وأغلقت محالها التجارية فعلمنا أننا كنا ضحايا لعملية نصب، فتوجهنا إلى الشرطة لسرعة ضبطها وإحضارها قبل التصرف في أموالنا".

من جهتها قامت مديرية أمن الدقهلية بتشكيل فريق بحث من ضباط وحدة البحث الجنائي بمركز شرطة بلقاس لضبط المتهمة، فيما استمعت نيابة بلقاس لأقوال الضحايا وأمرت بسرعة ضبطها وإحضارها.