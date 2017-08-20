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شوقى يعتمد خطة التنمية المهنية لإعداد القيادات التربوية

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شوقى يعتمد خطة التنمية المهنية لإعداد القيادات التربوية شوقى يعتمد خطة التنمية المهنية لإعداد القيادات التربوية

التحرير

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اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطة التنمية المهنية للإدارة المركزية لمركز إعداد القيادات التربوية 2017/2018، وذلك فى إطار الخطة الاستراتيجية للوزارة؛ لإعداد جيل من القيادات المبدعة، والقادرة على تحمل المسئولية الوطنية، وذلك في ضوء الاحتياجات التدريبية الفعلية.

صرح الدكتور أحمد حشيش رئيس الإدارة المركزية لمركز إعداد القيادات التربوية بأن الخطة تستهدف تدريب 38 ألف متدرب من القيادات التربوية والعاملين بالوظائف الإدارية على مستوى الجمهورية؛ من خلال مراكز التدريب الرئيسية في 14 محافظة، ومراكز التدريب بالمديريات التعليمية.

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وتشتمل الخطة على مجموعة متميزة من برامج إعداد القيادات، وبرامج التكنولوجيا والحاسب الآلى، واللغات، علمُا بأنه سوف يتم العمل بهذه الخطة فور اعتمادها من الجهاز المركزى للتنظيم والادارة.

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التحرير

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