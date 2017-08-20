إنشاء مركز عالمي للخدمات اللوجيستية بشرم الشيخ بتكلفة 50 مليار جنيه

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وضعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، حجر الأساس لفرع الهيئة العامة للاستثمار ومركز خدمات المستثمرين بمدينة شرم الشيخ، بحضور اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.

وقالت الوزيرة إن هذا الفرع ضمن عدة مراكز سيتم إنشاؤها من أجل التسهيل على المستثمرين، مضيفة أن المركز سيقدم خدمات عديدة من حيث تأسيس الشركات وتعديل العقود، والرد على استفسارات المستثمرين وحل مشاكلهم.

وعقدت الوزيرة ومحافظ جنوب سيناء لقاءً مع مستثمرى المحافظة، بمدينة شرم الشيخ، حيث تم استعراض فرص الاستثمار بالمحافظة.

وأوضح محافظ جنوب سيناء أنه سيتم افتتاح محطة تحليه المياه بمدينة طور سيناء فى ابريل 2018، مشيرًا إلى أنه من المستهدف أن يلتحق الطلاب بالمرحلة الأولى لجامعة الملك سلمان بن عبد العزيز، فى أكتوبر المقبل.

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وعرض محافظ جنوب سيناء، الفرص الاستثمارية بالمحافظة والتى تتضمن انشاء مركز دولي للمؤتمرات بشرم الشيخ، وانشاء مدينة شرم الاقتصادية والتى تشمل مركز عالمي للخدمات اللوجيستية بتكلفة استثمارية نحو 50 مليار جنيه، ويوفر نحو 75 ألف فرصة عمل مباشرة، ومشروع مارينا يخوت ومنتجعات سياحية بمنطقة خليج القرش، ومشروع انشاء مدينة طبية لوضع شرم الشيخ على خريطة السياحة العلاجية، ومشروع مركز سياحى بيئي بمنطقة رأس كنيسة، ومشروع إنشاء منتجع صحى سياحى بمنطقة حمام فرعون، ومشروع عمل ممشى حضارى جديد بمنطقة خليج نعمة.

وزارت الوزيرة ومحافظ جنوب سيناء، مشروع أول محطة للطاقة الشمسية فى المحافظة، والمقامة بين القطاع الخاص وشركة شنايدر الفرنسية على مساحة 85 ألف متر وتوفر 5 ميجا سنويا و10 آلاف جيجا فى المرحلة الثانية من المشروع، ويعمل بها 2000 عامل.

والتقت الوزيرة عددًا من العاملين بالمشروع، واستمعت إلى شرح حول طبيعة عمل المحطة، مؤكدة أن الحكومة حريصة على استثمار القطاع الخاص فى الطاقة المتجددة، ودعت الوزيرة، المستثمرين بالتحرك سريعا للاستثمار فى الطاقة المتجددة.