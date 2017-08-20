الأربعاء.. انطلاق ملتقى "فن الفيديو" الدولي الثاني بمكتبة الإسكندرية

الإسكندرية – محمد البدري:

تفتتح إدارة المعارض والمقتنيات الفنية بمكتبة الإسكندرية ملتقى فن الفيديو الثاني، يوم الأربعاء المقبل، تحت عنوان "فن الفيديو هو هيباتيا + الكهرباء"، بمشاركة 8 فنانين من أنحاء العالم وفنانة مصرية، يقدمون 10 أعمال فنية تستلهم فكرة المعرض.

وقال بيان صادر عن مكتبة الإسكتدرية، اليوم الأحد: "قام باختيار موضوع هذا العام الفنان الفرنسي مارك ميرسييه، المدير الفني للملتقى، تكريمًا لعالمة الرياضيات والفلك والفيلسوفة (هيباتيا السكندرية) التي لقيت حتفها على أيدي أعداء العلوم والفكر عام 415م".

وأضاف البيان، نقلًا عن المخرج الفرنسي ميرسييه: "أستطيع في كلِّ مرة أزور فيها مدينة الإسكندرية أن أستشعر دقات قلب هيباتيا في كلِّ امرأة أقابلها، وهكذا أقع في غرام المدينة وقاطنيها".

ولفت البيان إلى أن "فن الفيديو" ظهر في أوائل الستينيات من القرن الماضي، وتطور منذ ذلك الحين بشكل كبير واتسع نطاقه حتى أصبح الآن من أكثر الفنون التشكيلية انتشارًا على مستوى العالم، وهو يُعد طورًا جديدًا من أطوار الفنون التشكيلية التي ظهرت نتيجة للتقدم التكنولوجي، حيث يستخدم فن الفيديو مفردات جديدة للصورة المتحركة والصوت بشكل تشكيلي جديد.

يشار إلى أن مارك ميرسييه هو شاعر ومخرج، شغل منصب المدير الفني لمهرجان "لحظات الفيديو الرقمية والشعرية" منذ تأسيسه في عام 1988، كما شارك في تأسيس مهرجانات، منها: "فن الفيديو" بكازابلانكا عام 1993، مهرجان "ماكاداميا" بالأرجنتين عام 2005، ومهرجان "سين" بفلسطين عام 2009. كما شارك في معارض فنية بدول، منها: "اليابان، بولندا، الأرجنتين، فنزويلا، فيتنام، سوريا، الجزائر، لبنان وفلسطين".