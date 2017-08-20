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موانئ بورسعيد تستقبل 19 سفينة حاويات وبضائع

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مصراوي Masrawy

موانئ بورسعيد تستقبل 19 سفينة حاويات وبضائع

11:45 ص الأحد 20 أغسطس 2017

موانئ بورسعيد تستقبل 19 سفينة حاويات وبضائع

موانئ بورسعيد - أرشيفية

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الأحد، أنها تعمل بشكل طبيعي وإجمالي الحركة 19 سفينة.

وأشارت، في بيان لها، إلى أن ميناء غرب بورسعيد سجل دخول سفينة حاويات، وموجود على الأرصفة سفينة، ومن المنتظر دخول 4 سفن حاويات، كما سجل الميناء أيضًا دخول سفينة بضائع عامة وموجود على الأرصفة 3 سفن بضائع عامة، ومن المنتظر دخول سفينة بضائع عامة.

كما سجل ميناء شرق بورسعيد دخول سفينة حاويات ومغادرة 4 سفن حاويات، وموجود على الأرصفة سفينتَي حاويات، ومن المنتظر دخول سفينة حاويات.

وأكدت على أنه جار التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.

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