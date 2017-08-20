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إصابة شابين بطلقات خرطوش في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بأسيوط

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مصراوي Masrawy

إصابة شابين بطلقات خرطوش في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بأسيوط

11:43 ص الأحد 20 أغسطس 2017

إصابة شابين بطلقات خرطوش في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بأسيوط

أرشيفية

أسيوط - أسامة صديق:

أصيب شابان بطلقات نارية، اليوم الأحد، في مشاجرة مسلحة بين عائلتين، بسبب خلافات الجيرة في قرية درنكة.

تلقى اللواء جمال مصطفى شكر، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من العميد صلاح مشعال، مأمور مركز شرطة أسيوط، بورود بلاغ من أهالي قرية درنكة بوقوع اشتباكات مسلحة بين عائلتين بسبب خلافات جيرة ووقوع مصابين.

وانتقلت قوات الشرطة والإسعاف لموقع البلاغ، وتبين إصابة "أحمد.م" 30 سنة، نجار و"محمد. م" 25 سنة، مقيمين بقرية درنكة ومصابين بطلقات خرطوش متفرقة بالجسد وفي حالة خطيرة.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.

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