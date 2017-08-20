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نرمين تطلب الخلع: "جوزي عينه زايغة وبيبصبص للستات"

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مصراوي Masrawy

نرمين تطلب الخلع: "جوزي عينه زايغة وبيبصبص للستات"

11:41 ص الأحد 20 أغسطس 2017

أرشيفية

كتب- عمرو علي:

''بيبصبص على الستات وأنا معاه وعينه زايغة''، بهذه الجملة بدأت "نرمين" حديثها بمحكمة الأسرة بزنانيري، بعد رفع دعوى خلع ضد زوجها الذى رفض تطليقها.

''نرمين.م'' ذات الـ 31 سنة، المتزوجة من ''ن.ح'' منذ ثلاث سنوات، كانت حياتها مستقرة، ولا توجد بها أى خلافات على الإطلاق، حتى بدأت تشعر بالملل، ومع عدم إنجابها أطفالا طلبت من زوجها السماح لها بالعمل، وهو ما وافق عليه.

وحسب الزوجة، فإن حال زوجها تبدل تماماً بعد ذلك، ولم يعد يبادلها الاهتمام وبدأ يستفزها بتعمد النظر لـ "الستات" وهى معه. ورغم أنها حذرته أكثر من مرة، وطالبته بالابتعاد عن هذه العادة السيئة، إلا أنه لم يعترف بالخطأ.

وتتذكر الزوجة الموقف الذى كان السبب في قطع علاقتهما، حيث كانا في حفل زفاف جارتهما، وظل يختلس النظرات لابنتها الصغيرة، وعقب انتهاء الحفل اتصلت بها الجارة، وهددتها بفضح زوجها أمام الجميع، لأنه ينظر الى ابنتها نظرات غريبة، لا تليق برجل متزوج، بعدها نشبت مشادة كلامية بينهما، تطورت لطمها على وجهها، فتركت المنزل وطلبت الطلاق، وحين لم يستجب، توجهت إلى محكمة الأسرة بزنانيري لرفع دعوى خلع ضده.

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