أخبار عاجلة

لقاء حصري - البدري : أرحب برحيل متعب ووضع مؤمن زكريا يختلف عن غالي -
ترامب يعلن استراتيجيته في افغانستان -
مساء dmc - سمر فرج فودة : فرج فودة ليس له مثيل ولن يجود الزمان بمثل فرج فودة -
ضبط 14 ألف قرص "ترامادول" بحوزة مواطن بالفيوم -
مفتي الجمهورية: ترميم مصحف عثمان يؤكد هوية مصر المتدينة -
ملخص مباراة برشلونة وريال بيتيس 2-0 -
لقاء حصري - البدري يتحدث عن مواجهة الترجي التونسي بدوري أبطال افريقيا -
مساء dmc - سمر فرج فودة تروي الأيام الأخيرة في حياة والدها ومعاناة أسرته بعد إغتياله -
مساء dmc - سمر فرج فودة : قلت لوالدي قبل إغتياله بأيام "كفاية أنا خايفة عليك بلاش" -
حول العالم في 24 ساعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

السيطرة على حريق داخل عقار سكني بالعمرانية دون خسائر بشرية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

السيطرة على حريق داخل عقار سكني بالعمرانية دون خسائر بشرية

11:37 ص الأحد 20 أغسطس 2017

السيطرة على حريق داخل عقار سكني بالعمرانية دون خسائر بشرية

أرشيفية

كتب - محمد شعبان:

سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الأحد، على حريق نشب داخل عقار سكني بمنطقة العمرانية، دون وقوع إصابات.

تلقى ضباط قسم شرطة العمرانية، إخطارًا من غرفة النجدة، بنشوب حريق داخل عقار بدائرة القسم، تم الدفع بسيارات الإطفاء لمكان الحريق وتم محاصرة النيران ومنع امتدادها لباقي أجزاء العقار.

وبالفحص تبين أن الحريق التهم محتويات غرفة النوم والمطبخ دون وقوع إصابات.

وأمر اللواء هشام العراقي مدير أمن الجيزة، بتحرير المحضر اللازم بالواقعة، جاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • السيطرة على حريق بمبنى الأسواق الحرة بشارع جامعة الدول العربية

    أخبار

  • إخماد حريق بشقة سكنية في العمرانية

    أخبار

  • إخماد حريق بشقة رئيس اتحاد الكرة بدولة تشاد في أكتوبر

    أخبار

  • جهود أمنية لكشف ملابسات انتحار شخص بنهر النيل في الجيزة

    أخبار

إعلان

818b4338d1.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ترامب يعلن استراتيجيته في افغانستان

ترامب يعلن استراتيجيته في افغانستان

ضبط 14 ألف قرص "ترامادول" بحوزة مواطن بالفيوم

ضبط 14 ألف قرص "ترامادول" بحوزة مواطن بالفيوم

مفتي الجمهورية: ترميم مصحف عثمان يؤكد هوية مصر المتدينة

مفتي الجمهورية: ترميم مصحف عثمان يؤكد هوية مصر المتدينة

حول العالم في 24 ساعة

حول العالم في 24 ساعة