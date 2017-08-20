السيطرة على حريق داخل عقار سكني بالعمرانية دون خسائر بشرية

كتب - محمد شعبان:

سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الأحد، على حريق نشب داخل عقار سكني بمنطقة العمرانية، دون وقوع إصابات.

تلقى ضباط قسم شرطة العمرانية، إخطارًا من غرفة النجدة، بنشوب حريق داخل عقار بدائرة القسم، تم الدفع بسيارات الإطفاء لمكان الحريق وتم محاصرة النيران ومنع امتدادها لباقي أجزاء العقار.

وبالفحص تبين أن الحريق التهم محتويات غرفة النوم والمطبخ دون وقوع إصابات.

وأمر اللواء هشام العراقي مدير أمن الجيزة، بتحرير المحضر اللازم بالواقعة، جاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.