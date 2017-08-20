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أول تعليق قطري على زيارة عبدالله بن علي آل ثاني للسعودية

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مصراوي Masrawy

أول تعليق قطري على زيارة عبدالله بن علي آل ثاني للسعودية

11:39 ص الأحد 20 أغسطس 2017

أول تعليق قطري على زيارة عبدالله بن علي آل ثاني للسعودية

القاهرة- (مصراوي):

احتفى العديد من القطريين بالشيخ عبد الله بن علي آل ثاني، الابن التاسع لحاكم قطر السابق الشيخ علي بن عبد الله آل ثاني، وانضم في ساعات قليلة أكثر من 160 ألف متابع لحسابه فور اطلاقه على موقع تويتر، وكتبوا له تعليقات يشكرونه فيها على ما فعله خلال الأيام الماضية من أجل الحجاج القطريين.

وفي المقابل، أعرب بعض القطريين عن رفضهم لما فعله الشيخ عبدالله، ودشنوا هاشتاج "بيعتي لتميم" على تويتر"، وكتبوا تغريدات تضمنت تهديدًا ضمنيا للشيخ عبد الله بن علي آل ثاني، أبرزها تهديد لابن أخته الشيخ، عبد الرحمن بن حمد آل ثاني، المشرف على إعلام الدوحة، حيث يشغل منصب الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للإعلام، بحسب وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

وكتب عبد الرحمن بن حمد آل ثاني، في تغريدة على حسابه في "تويتر"، "زيارة خالي الشيخ عبد الله بن علي آل ثاني إلى كانت فقط بهدف حل بعض الأمور المتعلقة بممتلكاته الشخصية في حائل".

وأضاف موجهًا كلامه إلى السعودية "عندما تطرق لموضوع عراقيل الحج، وجدوها فرصة أن يخرجوا من هذا المأزق، وحولوا الأمر إلى قبول وساطة".

كما قال، عبد الرحمن بن حمد آل ثاني، في تغريدة أخرى، موجهاً حديثه للشيخ عبد الله بن علي آل ثاني: "لو تمادت يدي وهي جزء مني على "وطني" أو "أميري" لبترتها بالأخرى".

يُذكر، أن السعودية ومصر والإمارات والبحرين قطعوا علاقاتهم الدبلوماسية بقطر، في يونيو الماضي، على خلفية اتهامها بدعم وتمويل الإرهاب، وإيوائها لشخصيات مطلوبة، وتدخلها في الشؤون الداخلية للبلاد.

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مصراوي Masrawy

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