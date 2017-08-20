مميش: قناة السويس تسجل رقما قياسيا بعبور 63 سفينة

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أعلن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، عن أن حركة الملاحة بقناة السويس، اليوم الأحد، سجلت رقما قياسيا في أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة بعبور 63 سفينة، بإجمالي حمولات 3.8 مليون طن.

قال مميش إن الزيادة المتنامية في أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة منذ مطلع العام الجاري، تعكس بدء تعافي حركة التجارة العالمية، مؤكدا قدرة القناة على مواكبة النمو المتوقع في حركة التجارة العالمية مستقبلا، خاصة بعد افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة، الذي ساهم في رفع تصنيف القناة بتقليل زمن العبور والانتظار، وزيادة طاقتها الاستيعابية لتكون القناة قادرة على استقبال أحدث وأكبر السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة التي استحدثتها ترسانات السفن العالمية من السفن.

وأكد حرص هيئة قناة السويس على رصد المستجدات في قطاع النقل البحري لحظة بلحظة ودراستها دراسة دقيقة من خلال الوحدة الاقتصادية التابعة لها، والتعامل مع هذه المستجدات من خلال مشروعات التطوير المستمرة بالمجرى الملاحي وآخرها مشروع قناة السويس الجديدة، وتبني آليات تسويقية مرنة من شأنها جذب عملاء جدد، لتظل قناة السويس الممر الملاحي الأسرع والأكثر أمانا.

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بولغ عدد السفن العابرة من قافلة الشمال 37 سفينة بإجمالي حمولات 2.4 مليون طن، وجاءت سفينة الحاويات الدنماركية EDITH MAERSK على رأس القافلة بحمولة 173 ألف طن، قادمة من المغرب ومتجهة إلى عمان.

فيما بلغ عدد السفن العابرة من قافلة الجنوب 26 سفينة بإجمالي حمولات 1.4 مليون طن، وكانت سفينة الحاويات التي ترفع علم ليبيريا MSC FILLIPPA أكبر سفينة تعبر القناة من اتجاه الجنوب بحمولة 147 ألف طن، قادمة من المملكة العربية السعودية ومتجهه إلى اليونان.