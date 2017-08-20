أخبار عاجلة

لقاء حصري - البدري : أرحب برحيل متعب ووضع مؤمن زكريا يختلف عن غالي -
ترامب يعلن استراتيجيته في افغانستان -
مساء dmc - سمر فرج فودة : فرج فودة ليس له مثيل ولن يجود الزمان بمثل فرج فودة -
ضبط 14 ألف قرص "ترامادول" بحوزة مواطن بالفيوم -
مفتي الجمهورية: ترميم مصحف عثمان يؤكد هوية مصر المتدينة -
ملخص مباراة برشلونة وريال بيتيس 2-0 -
لقاء حصري - البدري يتحدث عن مواجهة الترجي التونسي بدوري أبطال افريقيا -
مساء dmc - سمر فرج فودة تروي الأيام الأخيرة في حياة والدها ومعاناة أسرته بعد إغتياله -
مساء dmc - سمر فرج فودة : قلت لوالدي قبل إغتياله بأيام "كفاية أنا خايفة عليك بلاش" -
حول العالم في 24 ساعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

مصرع 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين من عائلة واحدة في انقلاب سيارة بالبحيرة

Google+ Print
مصرع 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين من عائلة واحدة في انقلاب سيارة بالبحيرة مصرع 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين من عائلة واحدة في انقلاب سيارة بالبحيرة

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 3 آخرون بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم جميعهم من عائلة واحدة إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي وتصادمها بالحاجز الخرساني بالطريق الزراعي مطلع كوبري أبو حمص العلوي بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء علاء الدين شوقي مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة أبو حمص بحادث تصادم، وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير سيارة "ملاكي" قيادة "أيمن أحمد حسن" 46 سنة، عامل، ومقيم أبو عبدالله بقسم دمنهور بالطريق المشار إليه وبمكان الحادث اختلت عجلة القيادة بيده مما أدى لانحرافها واصطدامها بالحاجز الخرسانى للكوبري.

وأسفر الحادث عن وفاة قائد السيارة وكل من مروة أحمد حسن ، 36 سنة، ربة منزل "شقيقة قائد السيارة " وفاطمة محمد سليمان التركي، 73 سنة، ربة منزل "والدة قائد السيارة"، وتم نقلهم لمشرحة مستشفى دمنهور العام، وإصابة كل من نرمين محمود عبدالمجيد 34 سنة، ربة منزل "زوجة قائد السيارة"، وأدهم أيمن أحمد حسن ، 4 سنوات، وأحمد أيمن أحمد حسن، 12 سنة، طالب "نجلي قائد السيارة" باشتباه ما بعد الارتجاح وجروح وسحجات متفرقة بالجسم .

شاهد أيضا

على الفور تم نقلهم لمستشفى دمنهور العام للعلاج، وبسؤال المصابة الأولى قررت بمضمون ما تقدم وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
نائب المنتزه بالإسكندرية: تعديل فترة الرئاسة سينقص من شعبية السيسي

نائب المنتزه بالإسكندرية: تعديل فترة الرئاسة سينقص من شعبية السيسي

نائب مينا البصل بالإسكندرية: «مدة الرئاسة في الدستور قصيرة جدًا»

نائب مينا البصل بالإسكندرية: «مدة الرئاسة في الدستور قصيرة جدًا»

نائب كفر الدوار بالبحيرة: السيسى يحتاج سنتين لظهور إنتاج مشروعاته

نائب كفر الدوار بالبحيرة: السيسى يحتاج سنتين لظهور إنتاج مشروعاته

نائب أبو حماد: اقتراح مد فترة الرئيس حاليا للنيل من السيسي

نائب أبو حماد: اقتراح مد فترة الرئيس حاليا للنيل من السيسي