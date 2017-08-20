مصرع 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين من عائلة واحدة في انقلاب سيارة بالبحيرة

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لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 3 آخرون بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم جميعهم من عائلة واحدة إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي وتصادمها بالحاجز الخرساني بالطريق الزراعي مطلع كوبري أبو حمص العلوي بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء علاء الدين شوقي مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة أبو حمص بحادث تصادم، وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير سيارة "ملاكي" قيادة "أيمن أحمد حسن" 46 سنة، عامل، ومقيم أبو عبدالله بقسم دمنهور بالطريق المشار إليه وبمكان الحادث اختلت عجلة القيادة بيده مما أدى لانحرافها واصطدامها بالحاجز الخرسانى للكوبري.

وأسفر الحادث عن وفاة قائد السيارة وكل من مروة أحمد حسن ، 36 سنة، ربة منزل "شقيقة قائد السيارة " وفاطمة محمد سليمان التركي، 73 سنة، ربة منزل "والدة قائد السيارة"، وتم نقلهم لمشرحة مستشفى دمنهور العام، وإصابة كل من نرمين محمود عبدالمجيد 34 سنة، ربة منزل "زوجة قائد السيارة"، وأدهم أيمن أحمد حسن ، 4 سنوات، وأحمد أيمن أحمد حسن، 12 سنة، طالب "نجلي قائد السيارة" باشتباه ما بعد الارتجاح وجروح وسحجات متفرقة بالجسم .

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على الفور تم نقلهم لمستشفى دمنهور العام للعلاج، وبسؤال المصابة الأولى قررت بمضمون ما تقدم وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة.